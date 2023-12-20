Наумов: переход Джикии в «Локомотив» стал бы очень хорошим решением

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что капитану «Спартака» Георгию Джикии стоит принять предложение о трансфере от железнодорожников, если таковое поступит.

«Джикия, безусловно, придётся ко двору «Локомотиву». И для команды, и для футболиста это очень хороший вариант», — цитирует Наумова «Евро-Футбол».

По его мнению, «Джикия в какой-то степени «локомотивец», поскольку он играл в «Казанке».

«Болельщики его примут, и это большой плюс для Джикии. Но если Абаскаль останется в «Спартаке», а видно, что он не доверяет Георгию, то я не вижу никакого смысла ему сидеть и дожидаться своего часа. Я думаю, уйти в «Локомотив» было бы очень правильным решением», — добавил Наумов.

Джикия в сезоне-2023/24 в девяти матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. В последний раз 30-летний защитник выходил на поле в начале октября. Его контракт со «Спартаком» истекает в конце сезона.

Ранее бывший защитник «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что если Джикия не нужен больше московской команде, то ему стоит найти новый клуб.