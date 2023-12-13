Агент Вендела назвал фейком информацию о желании игрока покинуть «Зенит»
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«Это всё фейки. Вендел не просил о трансфере. В данный момент он отдыхает в Бразилии и наслаждается отпуском», — цитирует Рибейро «Спорт-Экспресс».
25 июля Вендел вернулся в расположение сине-бело-голубых после попыток покинуть клуб. Позже он был внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 РПЛ. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.
В текущем сезоне он провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Вендел потребовал от «Зенита» отпустить его во «Фламенго».