Луис: Вендел потребовал «Зенит» отпустить его во «Фламенго»

Полузащитник «Зенита» Вендел близок к переходу во «Фламенго» в зимнее трансферное окно.

По информации журналиста Андре Луиса, игрок сказал своему агенту: «Я хочу играть за «Фламенго». Убедите русских. Я хочу трансфер сейчас».

25 июля Вендел вернулся в расположение сине-бело-голубых после попыток покинуть клуб. Позже он был внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 РПЛ. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне он провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что парикмахер Вендела намекнул на его переход во «Фламенго».