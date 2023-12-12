Парикмахер Вендела намекнул на его переход во «Фламенго»

Парикмахер бразильского полузащитника Вендела намекнул на скорый переход игрока во «Фламенго».

Специалист опубликовал фото с бразильцем и написал: «Скоро к нам присоединится». При этом он был в футболке «Фламенго». В комментариях парикмахер также заявил, что футболист поделился с ним какой-то информацией.

25 июля Вендел вернулся в расположение сине-бело-голубых после попыток покинуть клуб. Позже он был внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 РПЛ. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне он провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Вендел обсудит с «Фламенго» условия своего трансфера во время отпуска.