Парикмахер Вендела намекнул на его переход во «Фламенго»
- globallookpress.com
- © Edgar Breshchanov
Специалист опубликовал фото с бразильцем и написал: «Скоро к нам присоединится». При этом он был в футболке «Фламенго». В комментариях парикмахер также заявил, что футболист поделился с ним какой-то информацией.
25 июля Вендел вернулся в расположение сине-бело-голубых после попыток покинуть клуб. Позже он был внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 РПЛ. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.
В текущем сезоне он провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Вендел обсудит с «Фламенго» условия своего трансфера во время отпуска.