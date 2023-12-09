Нето: Вендел обсудит с «Фламенго» условия своего трансфера во время отпуска

Полузащитник «Зенита» Вендел может перейти во «Фламенго» в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Жулио Мигель Нето в социальных сетях, в случае успеха переговорного процесса с Венделом «Фламенго» свяжется с сине-бело-голубыми и постарается договориться с ними о переходе футболиста.

25 июля Вендел вернулся в расположение сине-бело-голубых после попыток покинуть клуб. Позже он был внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 РПЛ. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне он провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Сан-Паулу» отклонил предложение «Зенита» по Бералдо.