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Карпов: «Спартак» и «Динамо» проявляют интерес к сербскому футболисту Луковичу

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Столичные «Спартак» и «Динамо» заинтересованы в услугах нападающего ИМТ и молодёжной сборной Сербии Милоша Луковича.
Карпов: «Спартак» и «Динамо» проявляют интерес к сербскому футболисту Луковичу
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

По информации журналиста Ивана Карпова, ИМТ хочет выручить за игрока €6 млн и уже отклонил предложение шведского «Мальмё» за €2 млн.

В сезоне-2022/23 18-летний игрок помог команде выйти в Суперлигу, провёл за клуб 43 игры, забил 17 мячей и отличился тремя результативными передачами. В сезоне-2023/24 за 18 матчей на счету форварда девять голов и один ассист.

Ранее Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана высказался о возможном переходе в «Вест Хэм».

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