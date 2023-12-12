Карпов: «Спартак» и «Динамо» проявляют интерес к сербскому футболисту Луковичу

Столичные «Спартак» и «Динамо» заинтересованы в услугах нападающего ИМТ и молодёжной сборной Сербии Милоша Луковича.

По информации журналиста Ивана Карпова, ИМТ хочет выручить за игрока €6 млн и уже отклонил предложение шведского «Мальмё» за €2 млн.

В сезоне-2022/23 18-летний игрок помог команде выйти в Суперлигу, провёл за клуб 43 игры, забил 17 мячей и отличился тремя результативными передачами. В сезоне-2023/24 за 18 матчей на счету форварда девять голов и один ассист.

Ранее Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана высказался о возможном переходе в «Вест Хэм».