Слуцкий ушёл в отставку с поста главного тренера «Витесса»

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Российский специалист Леонид Слуцкий ушёл в отставку с поста главного тренера голландского футбольного клуба «Витесс».
Слуцкий ушёл в отставку с поста главного тренера «Витесса»
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, вместе со Слуцким команду покинули его помощники — Олег Яровинский, Василий и Алексей Березуцкие.

Слуцкий возглавлял «Витесс» с 2018 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла пятое место в Эредивизи и вышла в плей-офф за право выхода в Лигу Европы, но там уступила «Утрехту». По итогам 15 туров нынешнего сезона «Витесс» занимает пятое место. Серия поражений команды на данный момент насчитывает пять матчей.

Ранее нидерландские СМИ отреагировали на решение Слуцкого подать в отставку.

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