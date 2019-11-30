Нидерландские СМИ: Эредивизи в лице Слуцкого лишилась самого колоритного тренера

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Голландские СМИ отреагировали на решение российского специалиста Леонида Слуцкого подать в отставку с поста главного тренера «Витесса».
Нидерландские СМИ: Эредивизи в лице Слуцкого лишилась самого колоритного тренера
  • Reuters

«С внезапным уходом российского тренера Эредивизи лишилась своего самого колоритного специалиста», — говорится в статье издания De Telegraaf.

В тексте отмечено, что Слуцкий с первого дня работы в Голландии завоевал сердца многих СМИ и болельщиков, его также ценили и большинство игроков.

«Футболисты «Витесса» ценили человеческий подход тренера, свободу, которую он давал, и хорошую атмосферу, которую ему удалось создать», — написано в тексте.

Слуцкий возглавил «Витесс» в 2018 году. Он подал в отставку после поражения от «Херенвена» (2:3) в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов по футболу. Для «Витесса» это поражение стало пятым подряд в Эредивизи.

Ранее капитан «Витесса» заявил, что огорчён уходом Слуцкого.

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