Нидерландские СМИ: Эредивизи в лице Слуцкого лишилась самого колоритного тренера
- Reuters
«С внезапным уходом российского тренера Эредивизи лишилась своего самого колоритного специалиста», — говорится в статье издания De Telegraaf.
В тексте отмечено, что Слуцкий с первого дня работы в Голландии завоевал сердца многих СМИ и болельщиков, его также ценили и большинство игроков.
«Футболисты «Витесса» ценили человеческий подход тренера, свободу, которую он давал, и хорошую атмосферу, которую ему удалось создать», — написано в тексте.
Слуцкий возглавил «Витесс» в 2018 году. Он подал в отставку после поражения от «Херенвена» (2:3) в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов по футболу. Для «Витесса» это поражение стало пятым подряд в Эредивизи.
Ранее капитан «Витесса» заявил, что огорчён уходом Слуцкого.