Алдонин: нет желания комментировать назначение Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, что у него нет желания комментировать назначение российского тренера Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

«Если честно, у меня нет никакого желания комментировать назначение Слуцкого после всех его видеоблогов. Не горю желанием на эту тему общаться», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера. Последним местом работы специалиста был «Рубин», который он покинул по собственному желанию в ноябре 2022 года.

Слуцкий в 2016 году совмещал должности в сборной России и ЦСКА. Под его руководством национальная команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы — 2016. Во главе армейского клуба он выиграл три титула чемпионата России.

Ранее Слуцкий признался, что ему жаль Мостового и Канчельскиса.