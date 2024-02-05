Две победы на Кубке равноправия, восемь новичков и любовь фанатов: как Слуцкий готовит «Шанхай Шэньхуа» к новому сезону

«Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого одержал две победы на Кубке равноправия в Дохе. Сначала команда российского специалиста взяла верх над «Аль-Духаилем», а затем разгромила «Сантос». При этом её состав зимой пополнили сразу восемь новых исполнителей, среди которых бывший защитник «Порту» и «Гранады» Вильсон Манафа. Наставник стремится научить подопечных диктовать соперникам свои условия и приспосабливаться к нештатным ситуациям на поле.

Премии для футболистов и отмена матча с командой Роналду

Решение Леонида Слуцкого возглавить «Шанхай Шэньхуа» стало большим сюрпризом для всех. Казалось, он в последние годы максимально дистанцировался от тренерской деятельности и ушёл в юмор и шоу-бизнес. Вместе с тем специалист всегда славился готовностью принимать сложные задачи, свидетельством чему стали этапы в «Халл Сити» и «Витессе», и не изменил себе и на этот раз.

Много времени на то, чтобы подготовиться к работе в новом клубе, у него не было. Уже 30 декабря специалист вместе с помощниками Василием Березуцким и Олегом Яровинским прилетел в Китай. А в начале января футболисты собрались на стартовый двухнедельный сбор в Хайкоу. Интерес к российскому штабу с первого же дня оказался огромным.

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«Несколько дней я жил в отеле, а когда съехал, вокруг было много людей, которые просили сфотографироваться или дать автограф. На сборе присутствуют наши болельщики — я ценю это и понимаю, какая ответственность лежит на моих плечах. Игроки говорили мне, что после побед в гостях фанаты приезжают в аэропорт встретить команду, а на домашнем стадионе очень хорошая атмосфера», — отмечал Слуцкий.

В Хайкоу его подопечные провели два контрольных матча — с олимпийской сборной Китая и «Чанчунь Ятай». Оба завершились со счётом 1:1.

Но куда больше в Поднебесной ждали визита «Аль-Насра» с Криштиану Роналду в составе. Коллектив из Саудовской Аравии должен был в рамках специального турне сразиться с «Шанхай Шэньхуа» и «Ханчжоу Гринтаун». На встречи заранее продавали билеты, которые моментально раскупили.

Каково же было удивление людей, когда всего за день до противостояния с командой россиянина гости объявили о переносе игр на неопределённый срок из-за травмы пятикратного обладателя «Золотого мяча», хотя уже прибыли в Поднебесную. Некоторые особенно разгневанные фанаты даже попытались штурмовать отель, в котором проживал «Аль-Наср». Чтобы сгладить ситуацию, португальцу пришлось оправдываться на пресс-конференции и пообещать приехать снова.

Что касается Слуцкого, то он уже попытался в фирменной манере создать хорошую атмосферу в раздевалке с помощью шуток. Например, согласно информации СМИ, по итогам стартового сбора в Хайкоу он лично премировал троих отличившихся игроков. Якобы $500 досталось Ибраиму Амаду, $1 тыс. — Сефасу Малеле, $1,5 тыс. — Яну Цзесяну.

Также в соцсетях разошлось видео поздравления всё того же Малеле с днём рождения. Нападающему для отвлечения внимания задали пару вопросов на камеру. Тем временем партнёры подкрались к нему со спины и разбили о голову яйца. Ролик сопровождался песней группы Dschinghis Khan Moskau.

К слову, наставник общается с подопечными на английском. А для тех местных, которые не знают язык на должном уровне, есть переводчик. Тренер особенно отметил именно его работу.

«Сейчас я понимаю, что должен объяснять китайским игрокам просто, что нужно делать это, не используя эмоций и экспрессии. Мы не готовы к эмоциональному уровню, я должен быть очень прямолинейным и понятным, когда объясняю тактические моменты», — признался наставник.

Победа над «Аль-Духаилем» и разгром «Сантоса»

В начале февраля команду ждал новый этап подготовки — Кубок равноправия в Катаре с участием «Зенита», «Аль-Духаиля» и «Сантоса». По нему уже можно было делать некие выводы, ведь уровень соперников серьёзно вырос. Да и сами футболисты «Шанхай Шэньхуа» успели набрать форму.

Турнир стартовал для них многообещающе. В первой встрече дружина из Поднебесной оказалась сильнее крепкого «Аль-Духаиля», располагающегося на шестой позиции в текущем сезоне первенства Катара. В ростере оппонентов хватает сильных исполнителей, а возглавляет его экс-наставник ПСЖ Кристоф Галтье.

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Уже на шестой минуте ввод из аута завершился голом. Малеле выполнил скидку в штрафную, а Юй Ханьчао со второй попытки отправил мяч в сетку. Несмотря на то что больше голов зрители не увидели, «Шанхай» владел преимуществом и нанёс в два раза больше ударов. Выгодные моменты упустили и Малеле, и Жоау Карлуш. Бао Ясюну же почти не приходилось вступать в игру. Неудивительно, что Галтье после финального свистка похвалил коллегу.

«Знаю, что Слуцкий — прекрасный специалист, который добился большого успеха. Перед игрой мы обсудили футбол в Китае, ведь я выступал там в конце 1990‑х. Мы поговорили об адаптации и развитии этого вида спорта в стране», — приводит его слова «Матч ТВ».

В промежутке между двумя поединками Кубка равноправия «синие дьяволы» уступили «Катару» в тренировочном спарринге, в котором таймы по договорённости сторон были сокращены до 35 минут.

Зато следом оказался разгромлен «Сантос». Родной клуб Пеле сейчас переживает не лучшие времена и вылетел во второй по силе дивизион Бразилии. Тем не менее его состав авторитетный портал Transfermarkt оценивает аж в четыре раза дороже. Это не помешало подопечным Слуцкого добиться уверенной победы. В середине первого тайма Малеле протащил мяч с левого фланга в центр и выполнил потрясающую разрезающую передачу в штрафную. Там после серии отскоков счёт открыл Карлуш. Затем швейцарец сам отличился после розыгрыша стандарта. Незадолго до перерыва Уэсли Патати сократил отставание блестящим дальним выстрелом. Но в концовке «Шанхай» убил интригу благодаря ударам Андре и Дай Вай Цуна.

Теперь коллективу Слуцкого осталось 8 февраля помериться силами с «Зенитом». Но первые два матча оставили благоприятное впечатление. «Синие дьяволы» стремились действовать первым номером и создавали много подходов у чужих ворот. Особенно активны они были на флангах, откуда следовало множество прострелов и подач в штрафную. Самым же ярким исполнителем можно назвать Малеле, который не только ожидал передач на острие атаки, но и в поисках мяча регулярно смещался на края для взаимодействия с партнёрами. В этом плане напрашивается сравнение мощного опытного форварда с Артёмом Дзюбой. Неплохо смотрелись и другие легионеры, в частности техничный воспитанник «Ливерпуля» Карлуш.

Слуцкий ещё до вояжа в Катар признался, что в идеале хочет от команды как раз контроля на протяжении длительного времени и быстрого возврата мяча в случае потери.

«Это лучший вариант, на мой взгляд. Но мы должны быть готовы к тому, что всё пойдёт не так. У нас должен иметься и план B, и план C. Сейчас я стараюсь объяснить все правила, принципы и сценарии игры футболистам», — подчёркивал тренер.

По признанию наставника, он стремится добиться от подопечных, чтобы они знали, что делать в любой ситуации на поле, и действовали на автомате, не задумываясь.

«Не важно, произойдёт момент в атаке, обороне, переходной фазе или при стандартном положении... В конце концов, игра обязана дойти до автоматизма. Но не в смысле роботизированности — у спортсменов достаточно свободы, но в рамках определённых требований», — добавил Слуцкий.

Активная работа на трансферном рынке и желание развивать местных футболистов

В свою очередь, в руководстве клуба делают всё, чтобы максимально усилить состав «Шанхай Шэньхуа» к новому сезону. В зимнее окно коллектив уже покинул целый ряд исполнителей, а на смену им пришли сразу восемь футболистов.

Больше остальных обращает на себя внимание трансфер Вильсона Манафы, который провёл обе игры на Кубке равноправия. Правый защитник больше четырёх лет провёл в «Порту», с которым завоевал множество внутренних трофеев и регулярно выступал в Лиге чемпионов. В 2023-м он перебрался в испанскую «Гранаду», но на поле там почти не выходил.

Андре большую часть карьеры также провёл в Португалии, в «Шавеше» и «Морейренсе». Он не всегда пребывал в элитном дивизионе, но везде немало забивал. В Катаре же бразилец успел открыть счёт голам за «синих дьяволов». С их приходом «Шанхай» полностью вписался в действующий лимит на легионеров. Согласно правилам, в команде их должно быть не более пяти.

Также стоит сказать пару слов о других иностранцах. Главная звезда — опорник Амаду — провёл более 100 встреч в Лиге 1, а также отметился в Примере и АПЛ. Атакующий полузащитник Карлуш является воспитанником «Ливерпуля», сыграл за него восемь матчей во всех турнирах и однажды даже забил. Затем он защищал цвета самых разных европейских коллективов, в том числе «Брайтона», «Порту» и «Фейеноорда», но нигде не блистал.

Наконец, Малеле начинал в «Палермо», однако проявить себя в Серии А не сумел. Зато он активно менял чемпионаты и успел поиграть, помимо Италии, в Португалии, Румынии и Саудовской Аравии. А в 2023-м он перебрался в «Шанхай», где быстро стал лидером. В прошлом сезоне он забил 15 мячей во всех соревнованиях и отдал пять голевых передач.

При этом Слуцкий, в разное время помогший выйти на новый уровень таким звёздам, как Александр Головин и Мартин Эдегор, не скрывает желания и на новом месте развивать подопечных, чтобы они в перспективе смогли закрепиться в Старом Свете.

«Моя цель — не только прогресс клуба и завоевание с ним трофеев. Я буду очень горд, если кто-то из китайцев отправится в Европу. Здесь для меня очень много вызовов — это и развитие коллектива, и выступление в азиатской Лиге чемпионов, и рост подопечных, и то, как мои идеи будут работать в совершенно другой стране и футбольной культуре», — заключил россиянин.