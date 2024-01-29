СЭ: Слуцкий из своих средств заплатил премиальные игрокам «Шэньхуа»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий денежно отблагодарил своих подопечных после сборов на Хайкоу.

Как сообщает СЭ со ссылкой на китайские источники, тренер из своих средств выплатил премии футболистам, которые хорошо проявили себя на сборах.

Отмечается, что Ибраим Амаду получил $0,5 тыс., Сефас Малеле — $1 тыс., Ян Цзесян — $1,5 тыс.

27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера. Последним местом работы 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул по собственному желанию в ноябре 2022 года.

Ранее Слуцкий высказался о возможном переходе Артёма Дзюбы в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».