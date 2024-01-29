СЭ: Слуцкий из своих средств заплатил премиальные игрокам «Шэньхуа»
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Как сообщает СЭ со ссылкой на китайские источники, тренер из своих средств выплатил премии футболистам, которые хорошо проявили себя на сборах.
Отмечается, что Ибраим Амаду получил $0,5 тыс., Сефас Малеле — $1 тыс., Ян Цзесян — $1,5 тыс.
27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера. Последним местом работы 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул по собственному желанию в ноябре 2022 года.
Ранее Слуцкий высказался о возможном переходе Артёма Дзюбы в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».