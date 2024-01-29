RT в Telegram
Подпишись

СЭ: Слуцкий из своих средств заплатил премиальные игрокам «Шэньхуа»

Короткая ссылка
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий денежно отблагодарил своих подопечных после сборов на Хайкоу.
СЭ: Слуцкий из своих средств заплатил премиальные игрокам «Шэньхуа»
  • РИА Новости

Как сообщает СЭ со ссылкой на китайские источники, тренер из своих средств выплатил премии футболистам, которые хорошо проявили себя на сборах.

Отмечается, что Ибраим Амаду получил $0,5 тыс., Сефас Малеле — $1 тыс., Ян Цзесян — $1,5 тыс.

27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера. Последним местом работы 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул по собственному желанию в ноябре 2022 года.

Ранее Слуцкий высказался о возможном переходе Артёма Дзюбы в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить