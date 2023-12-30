Слуцкий заявил, что Дзюба немолод, после вопроса о переезде игрока в «Шанхай»

Бывший тренер сборной России по футболу и ЦСКА Леонид Слуцкий высказался о возможном переходе Артёма Дзюбы в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».

«Дзюба — мой очень хороший друг, но, знаете, у него всё ещё есть действующий контракт с клубом и он уже не молод», — цитирует Слуцкого китайский портал sohu.com.

27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера. Последним местом работы 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул по собственному желанию в ноябре 2022 года.

Слуцкий в 2016 году совмещал должности в сборной России и ЦСКА. Под его руководством национальная команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы — 2016. Во главе армейского клуба он выиграл три титула чемпиона России.

Ранее известный спортивный комментатор Василий Уткин заявил, что Слуцкому не стоило соглашаться на пост главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа».