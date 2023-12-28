Уткин — о Слуцком: ни у кого причастного к футболу никакой перспективы в Китае нет

Известный спортивный комментатор Василий Уткин считает, что Леониду Слуцкому не стоило соглашаться на пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

«Ни у кого причастного к футболу никакой перспективы в Китае нет. Это место профессионального забвения», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера. Последним местом работы 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул по собственному желанию в ноябре 2022 года.

Слуцкий в 2016 году совмещал должности в сборной России и ЦСКА. Под его руководством национальная команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы — 2016. Во главе армейского клуба он выиграл три титула чемпиона России.

Ранее Слуцкий признался, что ему жаль Александра Мостового и Андрея Канчельскиса.





