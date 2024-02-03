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Бывший тренер сборной России Корнеев сравнил Слуцкого с маньяком в тюрьме

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Бывший тренер сборной России по футболу Игорь Корнеев высказался о наставнике китайского «Шанхай Шэньхуа» Леониде Слуцком.
Бывший тренер сборной России Корнеев сравнил Слуцкого с маньяком в тюрьме
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Давайте посмотрим последние фрагменты работы Леонида Викторовича. И посмотрим именно на него. Можно понять, что там просто сердце выскочит. Мы видим его даже не качающимся, а просто ходящим как маньяк в тюрьме на прогулке взад‑вперёд. Трясясь буквально», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

По его мнению, тренеру нужна была пауза в карьере.

«Даже компьютеру нужна перезагрузка, чтобы нормально работать. Немного удивило его направление деятельности после того, но ему нужно было перезагрузиться», — сказал он.

Последним местом работы 52-летнего россиянина до китайского клуба был казанский «Рубин», который он возглавлял с декабря 2019 по ноябрь 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого обыграл катарский «Аль-Духаиль».

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