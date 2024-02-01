«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого обыграл «Аль-Духаиль»
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Встреча прошла на стадионе «Джассим Бин Хамад» в Дохе и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч забил полузащитник Юй Ханьчао (36-я минута).
27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера. Последним местом работы 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул по собственному желанию в ноябре 2022 года.
Ранее сообщалось, что Слуцкий из своих средств заплатил премиальные игрокам «Шэньхуа».