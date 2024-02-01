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«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого обыграл «Аль-Духаиль»

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«Шанхай Шэньхуа» победил «Аль-Духаиль» в товарищеском матче.
«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого обыграл «Аль-Духаиль»
  • Gettyimages.ru
  • © ANP

Встреча прошла на стадионе «Джассим Бин Хамад» в Дохе и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил полузащитник Юй Ханьчао (36-я минута).

27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера. Последним местом работы 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул по собственному желанию в ноябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что Слуцкий из своих средств заплатил премиальные игрокам «Шэньхуа».

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