«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого обыграл «Аль-Духаиль»

«Шанхай Шэньхуа» победил «Аль-Духаиль» в товарищеском матче.

Встреча прошла на стадионе «Джассим Бин Хамад» в Дохе и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил полузащитник Юй Ханьчао (36-я минута).

27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера. Последним местом работы 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул по собственному желанию в ноябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что Слуцкий из своих средств заплатил премиальные игрокам «Шэньхуа».