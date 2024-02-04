Характер Южной Кореи, драма Узбекистана и камбэк Кот-д'Ивуара: чем запомнились четвертьфиналы Кубков Африки и Азии

Таджикистан потерпел поражение в матче с Иорданией из-за автогола, а Узбекистан уступил Катару, хотя по ходу серии пенальти вёл со счётом 2:1. Южная Корея чудом спаслась и дожала Австралию в дополнительное время, а Иран вырвал победу над Японией на 96-й минуте. Нигерия в четвёртый раз подряд не пропустила и одолела Анголу, а Кот-д'Ивуар в меньшинстве совершил камбэк в матче с Мали. ДР Конго забила трижды и отправила домой Гвинею, а команда Кабо-Верде не реализовала четыре попытки в «лотерее» и уступила дорогу ЮАР. Чем запомнились четвертьфиналы Кубков Азии и Африки — в материале RT.

Обидный вылет Таджикистана и Узбекистана

Выступление сборной Таджикистана стало одной из главных сенсаций Кубка Азии. Дебютант занял второе место в группе вслед за хозяевами, а в 1/8 финала выбил из борьбы крепкую команду ОАЭ. Казалось, подопечным Петара Шегрта по силам справиться и с Иорданией.

Однако на новое чудо сил у них не хватило, пусть судьбу противостояния и решил автогол на 66-й минуте. После подачи корнера Абдалле Насибу позволили пробить по воротам. Мяч попал в Вахдата Ханонова и от него залетел в сетку, дезориентировав Рустама Ятимова.

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Поражение «персидских львов» можно назвать закономерным, ведь они практически не угрожали чужим владениям. Вспоминается разве что дальний плотный выстрел Алишера Шукурова, с которым справился Язид Абу Лайла. А в дебюте Эхсони Панджшанбе угодил в перекладину, но судья на линии зафиксировал офсайд. Пропустив же, таджики даже не сумели организовать финальный штурм.

Успех коллектива Хусина Аммуты также нельзя не отметить. Он, хотя и является крепким середняком, дальше четвертьфинала на континентальных первенствах ранее не пробивался. На нынешнем турнире иорданцы и вовсе с огромным трудом вышли в плей-офф, расположившись на третьей строчке в квартете. Зато следом они выбили из борьбы Ирак, дважды отличившись в компенсированное время.

Завершила выступление и другая команда с постсоветского пространства — сборная Узбекистана. Причём её вылет стал настоящей драмой. Безусловно, стоит похвалить коллектив Сречко Катанеца за то, что, лишившись практически половины основного состава из-за травм и дисквалификаций, он дал бой Катару. Более того, не расклеился после курьёзного пропущенного мяча по истечении получаса. Хасан Аль-Хайдос выполнил банальный прострел почти с нулевого угла, но снаряд от рук Уткира Юсупова залетел в сетку.

Во втором тайме «белые волки» завладели инициативой и сумели отыграться. Одилджон Хамробеков просочился в чужую штрафную через центр и точно пробил. Вновь в основу команды попал и вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, который был очень активен и неоднократно создавал остроту на левом краю атаки.

Судьба же противостояния решилась в серии пенальти. Для катарцев она стартовала неудачно. На неточную попытку Рустама Ашурматова тут же ответил Алмоез Али. А затем Альмахди Али запустил снаряд в небеса. Соперники повели со счётом 2:1. но в момент, когда требовалось ставить точку, не справились с нервами. Зафармурод Абдирахматов и Джалолиддин Машарипов исполнили 11-метровые не слишком удачно и позволили Мешаалу Баршаму отразить их. А Султан Аль-Браке и Педру Мигел, напротив, были точны.

Судьбоносные действия Сон Хын Мина

Между тем Южная Корея подтвердила звание одного из главных фаворитов, а заодно опять проявила фирменный характер, в четвёртом матче отличившись в компенсированное время. В 1/8 финала она на 99-й минуте ушла от поражения во встрече с Саудовской Аравией и взяла верх в серии пенальти.

В четвертьфинале с Австралией ситуация повторилась, разве что всё закончилось в дополнительное время. Дружина Юргена Клинсманна владела мячом большую часть игры, но практически не создавала моментов. Контратаки оппонентов смотрелись куда интереснее. А незадолго до перерыва оборона «азиатских тигров» рассыпалась и Крейгу Гудвину позволили спокойно прицелиться и с лёта точно пробить почти из угла вратарской.

Во второй половине корейцы вынуждены были ещё больше раскрываться, чем пользовались игроки «соккеруз». Чего стоят хотя бы двойной сейв Чо Хён Во после выстрелов Мартина Бойла в упор и промах Митчелла Дюка мимо пустого угла с нескольких метров.

Но когда казалось, что судьба противостояния решена, о себе напомнил Сон Хын Мин. Сначала он заработал пенальти, который на 96-й минуте реализовал Хван Хи Чан, а на 104-й нанёс потрясающий удар со штрафного. Австралийцы вдобавок остались в меньшинстве, когда Эйден О'Нил срубил соперника в центре поля и получил прямую красную карточку. Так Южная Корея сделала очередной шаг к завоеванию первого за 64 года Кубка Азии. В полуфинале она обязана брать верх над Иорданией.

Спасительный гол футболиста «Ростова»

Не менее громким по вывеске получилось противостояние сборных Ирана и Японии. Тем более пути соперников в последний раз пересекались в полуфинале предыдущего Кубка Азии. Тогда «синие самураи» разгромили оппонента и только в сражении за трофей уступили Катару.

Поначалу складывалось впечатление, что они и на этот раз окажутся сильнее. В первом тайме подопечные Хадзимэ Мориясу владели инициативой и пытались взломать насыщенную чужую оборону. Персы же сделали ставку на игру вторым номером и контратаки. Но единственная помарка привела к голу. Хидемаса Морита, воспользовавшись проникающим пасом, ворвался в штрафную по центру и не слишком удачно пробил, однако мяч от ноги Алирезы Беиранванда влетел в сетку.

После перерыва уже Иран прибавил и вынужденно пошёл вперёд. Бывший нападающий «Ростова», «Рубина» и «Зенита» Сердар Азмун был активен и создавал моменты. Именно он выполнил результативную передачу на действующего форварда южан Мохаммада Мохеби. Вскоре Азмун даже вывел партнёров вперёд, но гол отменили из-за офсайда.

Но и в этой встрече не обошлось без пенальти в компенсированное время. Когда все уже ждали дополнительного времени, японцы не уследили в собственной штрафной за Хоссейном Канаани, и Коу Итакура сбил его с ног. Алиреза Джаханбакш не имел права не воспользоваться такой возможностью и поставил точку. Причём это тоже произошло на 96-й минуте.

Уверенная поступь Нигерии

Нынешний Кубок африканских наций сложился крайне неудачно для многих фаворитов. Даже из квартета не смогли выйти Гана, Алжир и Тунис. А сразу после первого раунда плей-офф отправились домой Камерун, Египет и Сенегал. Но тенденция пока никак не коснулась сборной Нигерии. Она действует в несвойственном для Чёрного континента прагматичном ключе и спокойно добивается нужного результата. На групповом этапе «суперорлы» отличились всего трижды, но пропустили лишь раз и набрали семь очков из девяти возможных.

А во встречах на вылет бремя лидерства на себя взвалил Адемола Лукман. Партнёр Алексея Миранчука по «Аталанте» дебютировал за национальную команду в 2022-м и до поездки в Кот-Д'Ивуар забил за неё два мяча. Зато на континентальном первенстве он стал автором всех трёх голов в плей-офф. Сначала оформил дубль в противостоянии с Камеруном, а затем огорчил одну из главных сенсаций КАН — Анголу. Незадолго до перерыва Мойзес Саймон совершил рывок по левому краю и отдал пас под удар товарищу.

У соперников практически не было шансов спастись. Вспоминается лишь выстрел Зини в штангу. В остальном нигерийская оборона действовала безупречно и помогла Стэнли Нвабили оформить четвёртый сухарь подряд. К слову, Жозе Пезейру сделал ставку на вратаря южноафриканского клуба «Чиппа Юнайтед» только перед началом турнира, и пока тот не подводит. Из негативных моментов для победителя можно выделить травму Виктора Осимхена в концовке.

Договор Кот-Д'Ивуара с фортуной

А вот другой гранд, Кот-Д'Ивуар, по игре не оправдал ожиданий, зато заручился поддержкой фортуны. Сначала хозяева умудрились выйти из группы с тремя очками и отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей. Затем в серии пенальти уже под руководством нового главного тренера Эмерса Фаэ выбили одного из главных претендентов на трофей — Сенегал.

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А в четвертьфинале они чудом прошли Мали, хотя не заслужили этого. «Слоны» провели не самую удачную встречу и, складывалось впечатление, не понимали, что делать. Зато им опять сильно везло. Уже на 16-й минуте оппоненты заработали пенальти, но Яхья Фофана в красивом прыжке парировал выстрел Адама Траоре. В довершение всех бед привёзший 11-метровый Одилон Коссуну незадолго до перерыва получил вторую жёлтую карточку.

Во втором тайме малийцы отметились фантастическим и абсолютно закономерным голом, когда Нене Доржеле с дальней дистанции отправил мяч в дальнюю девятку. Но в концовке хозяева организовали финальный штурм и на 90-й минуте спаслись. После удара партнёра и рикошета снаряд удачно отскочил в штрафную к свежему Симоне Адингре.

Далее всё шло к справедливой «лотерее», но в ходе последней атаки ивуарийцы заработали стандарт. Последовала подача в штрафную с правого фланга. Гости выиграли верховую борьбу, но первым на отскок среагировал Секо Фофана, наудачу пробивший с лёта. Мяч должен был стать лёгкой добычей для Джиги Диарра, но его неожиданно подправил пяткой в сетку Умар Диаките.

Четыре сейва Уильямса в серии пенальти

Радуют на КАН и некоторые представители РПЛ. Например, хавбек «Спартака» Тео Бонгонда вместе со сборной ДР Конго пробился в четвёрку сильнейших чемпионата. Изначально казалось, что у его команды немного шансов в противостоянии с Гвинеей, ведь она на предыдущей стадии в затяжной серии пенальти прошла Египет, в то время как соперники спокойно выбили Экваториальную Гвинею.

Уже на 20-й минуте «леопарды» действительно пропустили. Шансель Мбемба в штрафной сбил Мохамеда Байо, и тот сам реализовал 11-метровый. Но опытный защитник быстро исправился, восстановив статус-кво после подачи корнера.

Во второй половине подопечные Себастьена Дезабра дожали соперника. Сначала они сами заработали довольно спорный пенальти, когда Жюльен Жанвье в своей штрафной коснулся колена Силаса Катомпы Мвумпы. Йоан Висса с точки тоже не промахнулся. А затем Артур Масуаку неожиданно закинул мяч в сетку коварным прямым ударом со стандарта. Ибрагим Коне, как показал повтор, коснулся снаряда только за линией. Что до Бонгонды, он провёл на поле почти всю игру, но очки не набрал.

Составить ему компанию в полуфинале вполне мог опорник «Краснодара» Кевин Ленини, выступающий за Кабо-Верде. Одна из главных сенсаций КАН померилась силами с ЮАР и имела неплохие шансы на продолжение борьбы.

В результате зрители стали свидетелями крайне осторожного футбола. Представители обеих команд, понимая, что каждая ошибка может оказаться роковой, допускали минимум риска и редко добирались до чужих ворот. Чуть больше моментов создала всё-таки «бафана-бафана», нанёсшая шесть выстрелов в створ владений Жозимара Возиньи.

Неудивительно, что дело в итоге дошло до первой на данной стадии соревнования серии пенальти. С одной стороны, подопечные Педру Лейтау Бриту сами провалили её. С другой — кураж поймал Ронвен Уильямс. Он отразил четыре выстрела оппонентов с точки из пяти. Огорчить его удалось только Брайану Силве Тейшейре. Южноафриканцы тоже исполняли 11-метровые не лучшим образом и реализовали лишь половину, но мастерство вратаря позволило им впервые за 24 года шагнуть в четвёрку сильнейших КАН.