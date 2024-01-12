«Мы могли просто умереть»: полёт сборной Гамбии по футболу на Кубок африканских наций едва не завершился трагедией

Сборная Гамбии по футболу попала в неприятное происшествие по пути в Кот-д'Ивуар на Кубок африканских наций. Спустя девять минут после взлёта борт с командой вынужден был вернуться в Банжул из-за технических проблем. По предварительным данным, это случилось из-за нехватки кислорода в самолёте. По признанию защитника Сайди Джанко, игроки быстро начали терять сознание и испытывали страшную головную боль. А главный тренер Том Сайнтфит отметил, что люди могли умереть, если бы полёт продолжался ещё полчаса.

Полёт сборной Гамбии по футболу на Кубок африканских наций в Кот-Д’Ивуар едва не завершился трагедией. Команда отправилась на место проведения турнира всего за несколько дней до стартового матча с Сенегалом. Борт должен был проделать путь от столицы страны Банжула до Абиджана.

Однако с самого начала путешествие складывалось не по плану. По свидетельству очевидцев, многие спортсмены сразу ощутили дискомфорт, головные боли и головокружение. Несколько человек, якобы, даже потеряли сознание. Быстро стало понятно, причиной произошедшего являлась неисправность системы подачи кислорода на борт.

Спустя девять минут после взлёта пилот принял решение вернуться обратно, поскольку запасы кислорода подходили к концу. К счастью, пассажиры серьёзно не пострадали, но были немало напуганы. А бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Саиди Янко, выступающий за «Янг Бойз», снял ролик прямо из самолёта и выложил его в социальные сети.

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На кадрах шокированные партнёры, а также члены тренерского штаба, спешно собирали свой багаж. На ходу они делились впечатлением от случившегося и обменивались комментариями. Некоторые изо всех сил старались вдохнуть полной грудью. На взлётно-посадочную полосу все вышли с явным облегчением. Снаружи уже дежурили десятки сотрудников аэропорта.

Вскоре Федерация футбола Гамбии опубликовала официальное заявление о произошедшем. В нём сказано, что воздушному судну со «Скорпионами» пришлось возвращаться в Банжуле «из-за технических проблем».

«Предварительное расследование, проведённое после приземления, показало, что на борту произошло снижение давления и уровня кислорода. При этом технические специалисты обслуживающей рейс компании Air Cote d’Ivoire продолжают изучать ситуацию, чтобы установить причину недостатка кислорода и давления в самолёте», — говорится в социальных сетях организации.

Наставник коллектива Том Саинтфит, что команда была на волоске от смерти.

«Мы сели в самолёт, а через девять минут пилот решил вернуться в Гамбию, потому что в салоне осталось мало кислорода, возникла проблема с давлением. Ещё тридцать минут, и мы могли бы просто умереть!». Вскоре появились первые симптомы разной степени тяжести. У меня были головокружение, головные боли, другие пострадали сильнее, но я не буду называть имён, чтобы не волновать их семьи», — цитирует специалиста L’Equipe.

По его словам, подопечные и без того в последнее время жили в довольно напряжённом графике. Готовились к первенству континента они в Саудовской Аравии, а затем около 30 часов добирались до родины ради встречи с президентом государства Адама Бэрроу.

Более того, он остался крайне недоволен самолётом, на котором предстояло отправиться в Кот-д'Ивуар, и назвал его слишком маленьким для такой большой делегации. Бельгиец посетовал, что сильнейшие сборные Африки могут себе позволить летать на куда более вместительных современных лайнерах без риска для жизни.

Ту же тему поднял упомянутый Янко. В своих социальных сетях выбор данного судна он счёл неприемлемым.

«Едва оказавшись на борту небольшого самолёта, арендованного для нашей перевозки, мы ощутили невероятную жару, из-за которой стали истекать потом. Экипаж уверял нас, что, когда мы поднимемся в небо, кондиционирование воздуха заработает. Из-за нечеловеческой жары и недостатка кислорода у многих начались сильные головные боли и жуткие головокружения...», — вспомнил он.

Также, по его признанию, уже спустя несколько минут после взлёта, люди на борту стали терять сознание, и пилот принял единственно верное решение — разворачиваться.

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«Если бы не это, последствия могли быть намного хуже. Зная, что могло бы случиться, если бы мы ещё дольше находились в такой ситуации — в самолёте, где закончился кислород», — добавил Янко.

В свою очередь, местный журналист Сане Маланг также одной из главных причин инцидента определил недостаточные размеры воздушного судна и отметил, что правоохранительные органы в настоящий момент тщательно расследуют инцидент.

В итоге гамбийцы вылетели в Кот-д'Ивуар уже на следующий день после выступления президента. Специально для этого компания Air Côte d'Ivoire отправила за делегацией вместительный Airbus 319. При этом местом прилёта значится не Абиджан, а Ямусукро.

Удивительно, но это не единственная скандальная история, в которую попали «Скорпионы» в преддверие турнира. Выяснилось, что всего за несколько дней до начала они грозились бойкотировать его. Во вторник, девятого января, коллектив должен был провести последнее занятие перед вылетом в Кот-д'Ивуар, но футболисты не вышли на поле в знак протеста.

Кроме того, они грозились отказаться от участия в соревновании, если им не выплатят суммарно около $500 тыс. Речь о премиальных за квалификацию в финальную стадию первенства континента. В ответ министр спорта Гамбии Бакари Баджи напомнил: игроки уже получили по $5 тыс. за участие в сборе в Саудовской Аравии.

Поведение же атлетов он назвал обычный ситуацией для футбола Чёрного континента. В результате вмешиваться в конфликт пришлось лично президенту Бэрроу.

«Он велел нам заплатить, чтобы мы придерживались плана — поехать в Кот-д'Ивуар и сделать всё, что в наших силах. Иногда, оказавшись в подобной ситуации, которую можно назвать шантажом, ты уступаешь в интересах страны», — объяснил министр.