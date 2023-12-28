Футболиста Гвинеи исключили из команды из-за скандала с футболкой Винисиуса
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17 июня гвинейский игрок обменялся футболками с бразильцем после товарищеского матча между национальными сборными (1:4).
Позже майка Винисиуса пропала в раздевалке, и Силла устроил скандал, потребовав провести обыск среди футболистов и персонала команды, сообщает Mimi Mefo Info. Отмечается, что из-за своего поведения он был исключён из сборной.
Ранее сообщалось, что Винисиус стал спортивным послом ООН по вопросам прав человека.