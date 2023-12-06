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Винисиус стал спортивным послом ООН по вопросам прав человека

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Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор стал спортивным послом ООН по вопросам прав человека.

«Жертв нужно поддерживать, а виновных — привлекать к ответственности. Мы должны инвестировать в антирасистское образование, поощрять людей узнавать их права.

Давайте сделаем спорт настоящим образцом инклюзивности, свободным от расизма и дискриминации. Очень рад объявить о своей новой роли спортивного посла ООН по вопросам прав человека», — написал Винисиус.

Напомним, что игрок неоднократно сталкивался с расизмом в свой адрес от болельщиков разных клубов.

В текущем сезоне Винисиус провёл за команду 13 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Винисиус получил премию Сократеса в знак признания гуманитарной деятельности футболиста.

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