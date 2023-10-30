Винисиус получил премию Сократеса в знак признания гуманитарной деятельности футболиста

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор получил награду Сократеса в знак признания гуманитарной деятельности.

Премия представляет собой ежегодную футбольную награду, призванную отметить выдающиеся гуманитарные усилия футболистов. Игрок инвестировал более €1 млн в Институт Винисиуса Жуниора.

В нынешнем сезоне 23-летний бразилец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в семи матчах за сливочных во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Хави отказался комментировать слова члена совета директоров «Барселоны» о Винисиусе.