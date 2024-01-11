Daily Mail: несколько футболистов сборной Гамбии потеряли сознание во время полёта

Несколько игроков сборной Гамбии по футболу потеряли сознание во время полёта.

Как сообщает Daily Mail, футболисты потеряли сознание из-за нехватки воздуха в салоне самолёта. Через несколько минут после взлёта борт совершил аварийную посадку в аэропорту Банжула.

«Мы чуть не отравились угарным газом. Через полчаса полёта мы все были бы мертвы», — заявил главный тренер сборной Гамбии Том Саинтфит.

Игрок команды Саиди Джанко отметил, что после посадки в самолёт многие футболисты почувствовали головокружение и головную боль.

Ранее сообщалось, что игрока исключили из сборной Гвинеи за скандал с пропавшей футболкой Винисиуса.