Mimi Mefo: игрока исключили из сборной Гвинеи за скандал с пропавшей футболкой Винисиуса

Полузащитник Морлайе Силла был исключён из сборной Гвинеи из-за скандала с пропавшей футболкой.

Как сообщает Mimi Mefo Info, инцидент произошёл после матча с командой Бразилии. Силла обменялся футболками с Винисиусом, но позже футболка пропала из раздевалки.

Футболист обвинил в этом главного тренера и некоторых игроков. Он настоял на обыске раздевалки, что вызвало скандал.

Отмечается, что Силла не принёс извинений.

Ранее сообщалось, что в Гвинее готовы сыграть со сборной России в 2024 году.