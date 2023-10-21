В Гвинее готовы сыграть со сборной России в 2024 году

Вице-президент Гвинейской футбольной ассоциации Сега Диалло допустил возможность проведения матча со сборной России в 2024 году.

«В будущем переговоры насчёт организации товарищеской встречи возможны. Мы открыты для организации матчей со всеми странами — членами семьи ФИФА, в которую входит и Россия. Футбол вне политики, а Гвинея в отличных отношениях с Российской Федерацией», — приводит слова Диалло Sport24.

Во время октябрьского сбора подопечные Валерия Карпина провели матчи с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

Ранее в РФС допустили, что сборная России может ни с кем не сыграть на ноябрьских сборах.