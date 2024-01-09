RMC Sport: футболист «Ниццы» Аталь обжаловал приговор за разжигание ненависти
- globallookpress.com
- © Panoramic/Keystone Press Agency
По информации RMC Sport, у Аталя было десять дней, чтобы обжаловать приговор. Главный тренер Франческо Фариоли сообщил, что футболист вернётся в команду после Кубка африканских наций.
25 октября руководство Лиги 1 приняло решение наложить дисциплинарные санкции на Аталя за разжигание национальной ненависти.
Футболист был дисквалифицирован на семь матчей за репост в соцсетях видео с призывом.
Ранее сообщалось, что прокуратура запросила десять месяцев тюрьмы условно для футболиста «Ниццы» Аталя.