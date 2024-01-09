RMC Sport: футболист «Ниццы» Аталь обжаловал приговор за разжигание ненависти

Защитник футбольного клуба «Ницца» Юсеф Аталь принял решение подать апелляционную жалобу на приговор суда.

По информации RMC Sport, у Аталя было десять дней, чтобы обжаловать приговор. Главный тренер Франческо Фариоли сообщил, что футболист вернётся в команду после Кубка африканских наций.

25 октября руководство Лиги 1 приняло решение наложить дисциплинарные санкции на Аталя за разжигание национальной ненависти.

Футболист был дисквалифицирован на семь матчей за репост в соцсетях видео с призывом.

Ранее сообщалось, что прокуратура запросила десять месяцев тюрьмы условно для футболиста «Ниццы» Аталя.