RT в Telegram
Подпишись

RMC Sport: футболист «Ниццы» Аталь обжаловал приговор за разжигание ненависти

Короткая ссылка
Защитник футбольного клуба «Ницца» Юсеф Аталь принял решение подать апелляционную жалобу на приговор суда.
RMC Sport: футболист «Ниццы» Аталь обжаловал приговор за разжигание ненависти
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

По информации RMC Sport, у Аталя было десять дней, чтобы обжаловать приговор. Главный тренер Франческо Фариоли сообщил, что футболист вернётся в команду после Кубка африканских наций.

25 октября руководство Лиги 1 приняло решение наложить дисциплинарные санкции на Аталя за разжигание национальной ненависти.

Футболист был дисквалифицирован на семь матчей за репост в соцсетях видео с призывом. 

Ранее сообщалось, что прокуратура запросила десять месяцев тюрьмы условно для футболиста «Ниццы» Аталя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить