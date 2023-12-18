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RMC: прокуратура запросила 10 месяцев тюрьмы условно для футболиста «Ниццы» Аталя

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Прокуратура Ниццы выдвинула обвинение в адрес защитника футбольного клуба «Ницца» Юсефа Аталя.
RMC: прокуратура запросила 10 месяцев тюрьмы условно для футболиста «Ниццы» Аталя
  • Gettyimages.ru

Как сообщает RMC Sport, помимо условного срока, прокуратура потребовала назначить штраф в размере €45 тыс. Адвокат футболиста обратился к суду с просьбой о снисхождении к своему клиенту.

Уголовный суд Ниццы объявил о переносе вынесения решения по делу футболиста на 3 января 2024 года.

25 октября руководство Лиги 1 приняло решение наложить дисциплинарные санкции на Аталя за разжигание национальной ненависти.

Футболист дисквалифицирован на семь матчей за репост в соцсетях видео с призывом. Теперь он не сыграет до середины декабря.

Ранее Нурмагомедов осудил отстранение футболиста «Ниццы» за поддержку Палестины.

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