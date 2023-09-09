Матч сборных Марокко и Либерии перенесён из-за землетрясения

Матч шестого тура квалификации на Кубок африканских наций между сборной Марокко и командой Либерии перенесён из-за землетрясения.

О переносе сообщается в заявлении на официальном сайте Королевской марокканской футбольной федерации (FRMF).

В организации также выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

9 сентября в 80 км от Марракеша произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 820.

Ранее сообщалось, что олимпийская сборная Бразилии по футболу находилась в марокканском городе Фес в момент землетрясения.