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Матч сборных Марокко и Либерии перенесён из-за землетрясения

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Матч шестого тура квалификации на Кубок африканских наций между сборной Марокко и командой Либерии перенесён из-за землетрясения.
Матч сборных Марокко и Либерии перенесён из-за землетрясения
  • Gettyimages.ru

О переносе сообщается в заявлении на официальном сайте Королевской марокканской футбольной федерации (FRMF). 

В организации также выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

9 сентября в 80 км от Марракеша произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 820.

Ранее сообщалось, что олимпийская сборная Бразилии по футболу находилась в марокканском городе Фес в момент землетрясения.

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