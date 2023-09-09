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Sport.es: олимпийская сборная Бразилии находилась в Марокко во время землетрясения

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Олимпийская сборная Бразилии по футболу находилась в марокканском городе Фес в момент землетрясения.
Sport.es: олимпийская сборная Бразилии находилась в Марокко во время землетрясения
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Sport.es, игрокам и персоналу пришлось покинуть свои номера в отеле. Ни один из игроков и сотрудников сборной не пострадал.

В Марокко сборная Бразилии приехала для участия в товарищеском матче, который был назначен на 11 сентября.

9 сентября в 80 км от Марракеша произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9.

Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 820.

Ранее сообщалось, что матчи Ла Лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах землетрясения в Марокко.

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