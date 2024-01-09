«Его наследие невозможно измерить титулами»: легендарный футболист и тренер Беккенбауэр скончался на 79-м году жизни

В Германии в возрасте 78 лет скончался Франц Беккенбауэр. По словам родственников, легендарный футболист ушёл из жизни 7 января в окружении членов семьи. В УЕФА назвали немца одним из величайших сынов европейского футбола, а глава ФИФА Джанни Инфантино отметил его человеческие качества. Уроженец Мюнхена произвёл революцию на позиции свободного защитника и фактически стал лучшим в истории игры. Вместе со сборной Германии он выиграл чемпионаты мира и континента, а с «Баварией» трижды завоевал Кубок европейских чемпионов и дважды удостоился «Золотого мяча». В роли тренера Кайзер ещё раз привёл Бундестим к победе на первенстве планеты и стал вторым из трёх специалистов, добившихся такого успеха на двух направлениях.

«Скончался в окружении семьи»

2024-й не успел начаться, а уже унёс жизни сразу двух легенд футбола. Друг за другом ушли выдающиеся личности, которые выиграли чемпионат мира как в качестве игроков, так и тренеров. 5 января не стало Марио Загалло, а спустя два дня — Франца Беккенбауэра.

«С глубокой печалью сообщаем вам, что мой муж и наш отец мирно скончался вчера, в воскресенье, в окружении семьи. Мы просим дать нам возможность скорбеть в тишине и воздержаться от любых вопросов», — приводит слова родственников Sky.

В последние годы немец испытывал серьёзные проблемы со здоровьем. В конце 2022-го Кайзер сообщил, что ничего не видит правым глазом, и не поехал на первенство планеты в Катаре. Также он вынужден был пропустить похороны своего друга Пеле. Не посещал он и другие публичные мероприятия. А бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус летом 2023-го признал: состояние Беккенбауэра не улучшается.

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Его смерть потрясла футбольную общественность. Так, в УЕФА спортсмена назвали одним из величайших сынов европейского футбола.

«Дер Кайзер был выдающимся игроком, успешным наставником и популярным экспертом, который сформировал немецкий футбол как никто другой», — говорится в заявлении пресс-службы организации.

В свою очередь, руководитель ФИФА Джанни Инфантино назвал его потрясающим человеком и настоящей легендой.

Разумеется, больше всего скорбят в «Баварии», которой Франц отдал большую часть жизни не только в роли спортсмена, но и тренера и руководителя. Например, нынешний глава клуба Герберт Хайнер отметил, что его коллега навсегда останется в истории мюнхенцев.

«Как игрок он привнёс на поле лёгкость, элегантность, волшебство и сияние. Даже после завершения карьеры он оставил огромный след в истории «Баварии» и футбола, его наследие невозможно измерить титулами. Семья нашего коллектива ему бесконечно благодарна, и я лично оплакиваю потерю друга», — заверил функционер.

А почётный президент красных и его бывший партнёр Ули Хёнесс считает Кайзера величайшей фигурой, которая когда-либо появлялась в команде.

«Как игрок, тренер, президент, человек — незабываем. Никто и никогда не будет ему равен. Люди могут сказать, что смотрели футбол во времена Беккенбауэра. Он был для меня другом, уникальным товарищем и подарком для всех нас», — добавил Хённес.

А в социальных сетях Немецкого футбольного союза (DFB) чемпиона мира назвали прирождённым лидером. При этом последние почести ему отдают и действующие атлеты, например Томас Мюллер.

«Один из величайших игроков в истории «Баварии», к сожалению, покинул нас. Покойся с миром, Кайзер Франц. Мы никогда не забудем, что ты сделал для футбола в Германии», — написал нападающий мюнхенцев в социальных сетях.

Тёплые слова для немца нашёл и бывший форвард сборной Англии, а в настоящий момент известный эксперт Гари Линекер.

«Очень прискорбно слышать, что Франц скончался. Один из величайших игроков. Дер Кайзер был прекрасным футболистом, а его победы — изящными и очаровательными», — подчеркнул британец.

Хорошую память о нём сохранили и отечественные спортсмены, пересекавшиеся с легендарным защитником на поле. Анатолий Бышовец вспомнил о дружбе Кайзера со Львом Яшиным и о том, как тот помогал вратарю получить качественный протез после ампутации ноги.

«Мне удалось пообщаться с Францем. Мы с Геннадием Логофетом виделись с ним, когда навещали Льва Ивановича. У него возникли проблемы с ногой, требовался протез. Франц приехал в Москву на встречу, речь шла о том, чтобы помочь Яшину, а у нас не было такой возможности. Его человечность повлияла на моё отношение в нравственном плане к коллегам и игрокам, с которыми приходилось работать в дальнейшем», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

А Анзор Кавазашвили вспомнил потрясающий победный мяч Беккенбауэра в ворота сборной СССР в полуфинале чемпионата мира — 1966. Тогда голкипер находился в запасе советской дружины.

«Он подключился, прошёл середину поля — как ни странно, сумел от своей штрафной продвинуться с мячом метров на 40—50… Пересёк центральный круг, приблизился к нашим воротам, пробил и забил второй... Это решило всё», — отметил Кавазашвили.

Отметил он и удивительные личные качества немца.

«Такие люди всегда остаются бессмертными... У меня глубоко в сердце остались слова Яшина о Беккенбауэре. Чудесный человек, который был настоящим аристократом. Культурнейший исполнитель. О нём поступали только отличные отзывы от всех. И при этом качество игры, профессионализм тоже были на высшем уровне», — добавил Кавазашвили.

Лучший защитник в истории

Немец действительно навсегда войдёт в историю футбола сразу по нескольким причинам. И дело не только в титулах, но и в его игре, ведь Франц фактически произвёл революцию. В 1960-е защитники в основном занимались выполнением прямых обязанностей и редко подключались к атакам.

Но талантливый уроженец Мюнхена успевал всё. Начав карьеру в атаке, он прекрасно понимал, как необходимо действовать в нападении. Кажется, нет такого качества, которым бы он не обладал. Кайзер мог похвастать прекрасными длинными передачами, которые позволяли находить партнёров на чужой половине. Восхищал потрясающим дриблингом — это давало возможность совершать фирменные слаломные проходы. Собственно, один из них и привёл к поражению СССР в полуфинале ЧМ-1966. Также он наносил сумасшедшие по силе удары и даже исполнял штрафные.

При этом он великолепно читал игру на своей половине и страховал партнёров, выполняя огромный объём черновой работы. Даже сложно представить, каким неповторимым универсалом был немец.

Под стать спортивным навыкам были и человеческие качества. Неслучайно защитник получил капитанскую повязку в «Баварии» в довольно молодом возрасте и своё знаменитое прозвище Кайзер. Ходят легенды о силе воли спортсмена. Например, в полуфинале ЧМ-1970 с Италией он остался на поле, несмотря на повреждение плеча, поскольку все замены на тот момент оказались израсходованы. Он закончил встречу, превозмогая страшную боль, с фиксирующей повязкой. Позже выяснилось, что Беккенбауэр выбил сустав. Неудивительно, что он пользовался непререкаемым авторитетом.

А ведь карьера юноши могла оборваться, едва начавшись. Его родители выступали против увлечения сына и не видели в нём перспектив. Одно время он даже работал страховым агентом. К счастью, талантливый молодой человек всё же остался в спорте.

И уж совершенно иначе, согласно легенде, мог сложиться его путь на клубном уровне: якобы Франц в возрасте 12 лет собирался перейти в стан «Мюнхена 1860», злейшего соперника «Баварии». Но в очном матче с этой командой оппоненты так грубо опекали его, что он принял решение из принципа защищать цвета красных.

Тогда они не считались серьёзной силой в немецком футболе. Клуб даже не пригласили в образованную в 1960-х Бундеслигу. Дебютный сезон Франц провёл во втором по силе дивизионе и помог команде пробиться в элиту. Ещё поразительнее, что выступал он на позиции крайнего форварда и забил 16 мячей.

Всего нескольких матчей на высшем уровне хватило для первого вызова в сборную ФРГ, за которую он в итоге провёл 103 встречи и отметился 14 голами. При этом в национальной команде он долгое время играл на позиции опорника с достаточно широким функционалом, но не либеро.

Это не помешало молодому атлету в возрасте 20 лет стать открытием чемпионата мира — 1966. Он провёл все противостояния на турнире от звонка до звонка. В стартовом туре Беккенбауэр дважды огорчил Швейцарию. Затем в четвертьфинале забил Уругваю, а в полуфинале отметился тем самым памятным голом в ворота Яшина. В решающем матче немцы сошлись с хозяевами-англичанами, но уступили в дополнительное время.

Два «Золотых мяча» и победы на чемпионатах Европы и мира

В конце 1960-х в «Баварии» универсала как раз стали использовать в качестве либеро, или так называемого чистильщика. Это в том числе привело к ошеломительным результатам. Мюнхенцы, на которых ещё недавно никто всерьёз не ставил, вынудили считаться с собой не только на родине, но и на континенте. С Францем в составе они по четыре раза выиграли Бундеслигу и Кубок страны. А главное — с 1974-го по 1976-й три раза подряд завоевали Кубок европейских чемпионов.

В начале 1970-х настало время больших побед со сборной. В 1972-м пути ФРГ и СССР опять пересеклись, на этот раз в финале Евро, и Бундестим не оставила шансов отечественному коллективу — 3:0. Кайзер уже с капитанской повязкой провёл на поле все 90 минут. Дополнительной наградой стал «Золотой мяч». Ещё раз он получил его спустя четыре года.

Наконец, в 1974-м немцы завоевали долгожданные золотые медали первенства планеты. И вновь роль Беккенбауэра было сложно переоценить, ведь в решающем противостоянии с Нидерландами он закрыл самого Йохана Круиффа и помог своему коллективу одержать победу со счётом 2:1. Помимо этого, в активе защитника значатся ещё две награды ЧМ и одна — Евро.

Завершил карьеру в сборной футболист во многом вынужденно. В 1977-м он перешёл в «Нью-Йорк Космос», который тогда собирал главных стареющих звёзд, что вызвало негодование на родине. Зато в США он подружился с Лучано Паваротти, играл с Пеле, а также добавил себе в копилку несколько трофеев. Потом атлет неожиданно вернулся в Германию, пополнив состав «Гамбурга», и в пятый раз стал чемпионом страны.

Триумф со сборной Германии и должность президента в «Баварии»

Многие футболисты, повесив бутсы на гвоздь, долго ищут себе применение. Но только не Беккенбауэр. Не успел он завершить карьеру, как возглавил национальную команду. На Евро-1984 она выступила ужасно, не сумев выйти в плей-офф, и Юппа Дерваля отправили в отставку. В DFB приняли крайне рискованное решение — доверились авторитетному, но не обладающему ни малейшим тренерским опытом человеку.

Специально под него была создана должность руководителя коллектива, а помогали ему более именитые специалисты, например Хольгер Осиек. Это сработало. На ЧМ-1986 Бундестим только в финале уступила Аргентине, хотя дома в неё не верил никто. Не помешал и конфликт Кайзера с вратарём Ули Штайном, которого исключили из заявки прямо по ходу турнира.

На Евро-1988 немцы попали в четвёрку сильнейших. Зато перед первенством планеты в Италии Беккенбауэр был близок к увольнению. Германия с огромным трудом прошла квалификацию, а наставника упрекали в низком уровне мастерства и излишней жёсткости. Но на самом чемпионате команда катком прошлась по оппонентам, не сумев обыграть только Колумбию в ничего не значащем заключительном матче группового этапа. В битве за золото Бундестим вновь сошлась с Аргентиной — и на этот раз взяла верх.

А весь мир обошли кадры, как Кайзер, назначение которого многие осуждали, тихо бродит по газону наедине с собственными мыслями, пока его подопечные сходят с ума от счастья.

Даже удивительно, что в роли тренера Франц больше почти не трудился. У него был лишь неудачный опыт в «Марселе» да короткие отрезки в «Баварии». Зато он нашёл себя в качестве менеджера. На протяжении 15 лет он был президентом мюнхенцев. Также немец занимал посты вице-президента DFB и ФИФА. Он даже собирался баллотироваться на должность главы УЕФА, но в итоге отказался соперничать с Леннартом Юханссоном. Кроме того, именно активная деятельность функционера помогла Германии получить право на проведение ЧМ-2006.

Не обошлось без скандала, который, возможно, отнял у немца несколько лет жизни. В 2016-м его обвинили в мошенничестве, отмывании денег и незаконном присвоении средств во время продвижения заявки родной страны на организацию мундиаля. В итоге судебное заседание было прекращено без вынесения приговора за истечением срока давности.