Президент «Баварии»: Беккенбауэр оставил огромный след в футболе

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра.

«Даже после завершения игровой карьеры он оставил огромный след в истории «Баварии» и футбола, его наследие невозможно измерить титулами. Семья «Баварии» ему бесконечно благодарна, и я лично оплакиваю потерю друга», — приводит слова Хайнера пресс-служба клуба.

8 января стало известно, что Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет.

Немецкий футболист в составе сборной Германии становился чемпионом мира (1974) и чемпионом Европы (1972). Он также является двукратным обладателем «Золотого мяча».

В составе «Баварии» защитник четыре раза побеждал в чемпионате ФРГ и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов.

Ранее в УЕФА выступили с заявлением в связи со смертью Беккенбауэра.