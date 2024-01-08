Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Беккенбауэр умер в 78 лет
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Об этом сообщает агентство DPA. Ему было 78 лет.
Беккенбауэр в составе сборной Германии становился чемпионом мира (1974) и чемпионом Европы (1972). Он также является двукратным обладателем «Золотого мяча».
В составе «Баварии» защитник четыре раза побеждал в чемпионате ФРГ и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов.
Ранее сообщалось, что бывшая футболистка сборной Великобритании найдена мёртвой в лесу.