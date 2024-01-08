Дасаев назвал Беккенбауэра великим человеком для германского футбола

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР по футболу Ринат Дасаев прокомментировал новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра.

«Жалко, конечно, жизнь такая непредсказуемая, кто-то раньше уходит, кто-то позже. Конечно, такой человек, как он, мог бы прожить дольше, потому что для своих родственников, друзей, немецкого футбола был великим человеком», — цитирует Дасаева ТАСС.

8 января стало известно, что Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет.

Немецкий футболист в составе сборной Германии становился чемпионом мира (1974) и чемпионом Европы (1972). Он также является двукратным обладателем «Золотого мяча».

В составе «Баварии» защитник четыре раза побеждал в чемпионате ФРГ и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов.

Ранее в УЕФА выступили с заявлением в связи со смертью Беккенбауэра.