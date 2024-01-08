В сборной Германии отреагировали на новость о смерти Беккенбауэра

В пресс-службе сборной Германии прокомментировали новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра.

«Покойся с миром, Франц Беккенбауэр. Один из лучших игроков в этом виде спорта и прирождённый лидер. Нам всем будет тебя очень не хватать», — написала пресс-служба сборной Германии в социальных сетях.

8 января стало известно, что Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет.

Немецкий футболист в составе сборной Германии становился чемпионом мира (1974) и чемпионом Европы (1972). Он также является двукратным обладателем «Золотого мяча».

В составе «Баварии» защитник четыре раза побеждал в чемпионате ФРГ и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов.

Ранее в УЕФА выступили с заявлением в связи со смертью Беккенбауэра.