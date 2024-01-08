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Сёмин назвал Беккенбауэра лучшим футболистом своего времени

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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин прокомментировал новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра.
Сёмин назвал Беккенбауэра лучшим футболистом своего времени
  • РИА Новости

«Я не был с ним близко знаком, мы только играли друг против друга и здоровались. Но это был человек, который много сделал для мирового футбола. Его смерть — большая потеря для футбола. Лучший футболист своего времени», — приводит слова Сёмина РИА Новости.

8 января стало известно, что Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет.

Немецкий футболист в составе сборной Германии становился чемпионом мира (1974) и чемпионом Европы (1972). Он также является двукратным обладателем «Золотого мяча».

В составе «Баварии» защитник четыре раза побеждал в чемпионате ФРГ и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов.

Ранее в УЕФА выступили с заявлением в связи со смертью Беккенбауэра.

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