Президент ФИФА Инфантино назвал Беккенбауэра настоящей легендой

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра.

«Франц Беккенбауэр — легенда германского и мирового футбола. Кайзер был великолепным человеком, другом футбола, чемпионом и настоящей легендой. Мы никогда не забудем тебя, Франц», — написал Инфантино в социальных сетях.

8 января стало известно, что Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет.

Немецкий футболист в составе сборной Германии становился чемпионом мира (1974) и чемпионом Европы (1972). Он также является двукратным обладателем «Золотого мяча».

В составе «Баварии» защитник четыре раза побеждал в чемпионате ФРГ и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов.

Ранее Сёмин назвал Беккенбауэра лучшим футболистом своего времени.