Шольц: Беккенбауэр был одним из величайших футболистов в истории Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра.

«Чемпион мира как игрок и тренер Франц Беккенбауэр был одним из величайших футболистов в истории Германии и для многих Кайзером, потому что он был увлечён германским футболом на поколения вперёд. Его будет не хватать. Мыслями я с его семьёй и друзьями», — написал Шольц в социальных сетях.

8 января стало известно, что Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет.

Немецкий футболист в составе сборной Германии становился чемпионом мира (1974) и чемпионом Европы (1972). Он также является двукратным обладателем «Золотого мяча».

В составе «Баварии» защитник четыре раза побеждал в чемпионате ФРГ и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов.

Ранее президент ФИФА Инфантино назвал Беккенбауэра настоящей легендой.