В Камеруне считают возможным проведение ответного матча с Россией в 2024 году

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан заявил, что ответный матч со сборной России в 2024 году возможен.

«Ответный матч со сборной России в этом году возможен, но мы будем рассматривать эту возможность после матчей Кубка африканский наций», — приводит слова Джунана Sport24.

Он верит, что можно найти время для этого матча и провести его в Камеруне.

Игра российской и камерунской сборных прошла в октябре 2023 года и завершилась со счётом 1:0 в пользу России.

Ранее Федерация футбола Камеруна назвала товарищеский матч с Россией лучшим событием 2023 года.