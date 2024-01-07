В Камеруне считают возможным проведение ответного матча с Россией в 2024 году
- РИА Новости
«Ответный матч со сборной России в этом году возможен, но мы будем рассматривать эту возможность после матчей Кубка африканский наций», — приводит слова Джунана Sport24.
Он верит, что можно найти время для этого матча и провести его в Камеруне.
Игра российской и камерунской сборных прошла в октябре 2023 года и завершилась со счётом 1:0 в пользу России.
Ранее Федерация футбола Камеруна назвала товарищеский матч с Россией лучшим событием 2023 года.