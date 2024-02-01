Вылеты Египта и Сенегала, успехи Таджикистана и Узбекистана, гнев Манчини: как стартовали плей-офф Кубков Африки и Азии

Египет и Сенегал потерпели поражение в сериях пенальти в матчах с ДР Конго и Кот-Д'Ивуаром, а Узбекистан и Таджикистан взяли верх над Таиландом и ОАЭ. Команда Марокко сенсационно уступила ЮАР, а главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини ушёл с поля по ходу неудачной «лотереи» во встрече с игроками Южной Кореи. Иордания перевернула ход неудачно складывающейся встречи с Ираком в компенсированное время, а Гвинея вырвала путёвку в следующий раунд благодаря голу на 98-й минуте. Чем запомнились матчи 1/8 финала Кубков Азии и Африки — в материале RT.

Неудачи грандов в Африке

Матчи 1/8 финала Кубка африканских наций подарили болельщикам сразу две серии пенальти. В том числе сумели порадовать поклонников хозяева. Сборная Кот-Д'Ивуара с огромным трудом пробилась в плей-офф, заняв третье место в группе и имея отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей. К тому же в отставку после разгрома в матче с Экваториальной Гвинеей был отправлен Жан-Луи Гассе, чьё место в качестве исполняющего обязанности главного тренера занял Эмерс Фаэ.

Неудивительно, что Кот-Д'Ивуар в противостоянии с действующим чемпионом континента Сенегалом считался явным андердогом. И начало матча это лишь подтвердило. Уже на четвёртой минуте соперники открыли счёт. Садио Мане, одна из главных звёзд турнира, сохранил мяч в поле и выполнил заброс в штрафную, где расторопнее всех оказался Хабиб Диалло.

Впоследствии подопечные Алиу Сиссе спокойно оборонялись и не позволяли оппонентам создать практически ничего. Но всё решила единственная ошибка в защите. Эдуард Менди, играя на выходе, сбил свежего Николя Пепе в штрафной, и Франк Кессье уверенно реализовал 11-метровый. В результате дело дошло до «лотереи», где удача улыбнулась «слонам». В их составе точно исполнили свои попытки все, тогда как Мусса Ньякате угодил в штангу.

А вот вылет Египта в серии пенальти в какой-то мере можно назвать закономерным. «Фараоны» и на групповом этапе смотрелись не лучшим образом и ни разу не сумели победить, трижды довольствуясь ничьей. К тому же травму получил Мохаммед Салах, который отправился восстанавливаться в Англию, надеясь, впрочем, вернуться в Кот-Д'Ивуар к более поздним стадиям плей-офф.

Но теперь дополнительные поездки нападающему совершать не потребуется, ведь его партнёры уступили сборной Демократической Республики Конго. Команды обменялись голами незадолго до перерыва. На удар Мешака Элиа выстрелом с точки ответил Мостафа Мохамед. А в дополнительное время фаворит вдобавок остался в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Мохаммед Хамди.

«Лотерея» же в итоге затянулась. Вторыми ударами синхронно не воспользовались Мохамед и Артур Масуаку. Далее никто помарок не совершал. А вот девятыми отправились бить вратари, хотя оставались ещё полевые, не исполнявшие 11-метровые. В итоге Мохаммед Абугабаль не справился с нервами и попал в перекладину, а Лионель Мпаси-Нзау следом уверенно развёл мяч и коллегу по разным углам.

Бесславный вылет Марокко

На этом неудачи фаворитов на текущем турнире не закончились. Следом завершил борьбу один из главных претендентов на титул — Марокко. Подопечные Валеда Реграги на последнем чемпионате мира в Катаре добрались до полуфинала, но на континентальном первенстве завершили борьбу уже на первой стадии плей-офф.

Справедливости ради отметим, что из-за травм встречу с ЮАР пропускали сразу два ключевых исполнителя «атласских львов» — Хаким Зиеш и Софьян Буфаль. К тому же не лучшую встречу провёл другой лидер коллектива, Ашраф Хакими. Защитник оказался надёжно закрыт Перси Тау и был практически незаметен. А в концовке он упустил шанс спасти партнёров. Марокканцы заработали 11-метровый, но футболист ПСЖ пробил в перекладину.

Южноафриканцы же воспользовались редкими моментами. По истечении часа Эвиденс Макгопа открылся на линии офсайда и не оставил шансов Боно. А на 90-й минуте Тебохо Мокоена поставил точку. Вдобавок на 95-й удалили Софьяна Амрабата. Попутно игроки «бафана-бафана» подтвердили статус неудобного соперника для Марокко, ведь обыграли его второй раз менее чем за год.

В самом же ярком по вывеске поединке 1/8 финала Нигерия выбила из борьбы Камерун. Впрочем, как и в случае с египтянами, удивляться здесь не приходится. «Неукротимые львы» с большим трудом вышли из группы и больше привлекли к себе внимание не яркой игрой, а конфликтом тренерского штаба с Андре Онана.

К слову, вратарь «Манчестер Юнайтед» опять остался в запасе. За свой полёт из Англии за день до старта Кубка африканских наций его вознаградили лишь одной встречей, в которой он трижды пропустил от Сенегала, не выручив партнёров. Зато почти до финального свистка отыграл хавбек московского «Динамо» Муми Нгамалё. А главным героем стал Адемола Лукман. Сначала он без помех пробил низом, воспользовавшись пасом Виктора Осимхена, а в концовке замкнул прострел. При этом ещё на девятой минуте счёт открыл Семи Аджайи, но гол отменили из-за офсайда.

Победный гол Гвинеи на 98-й минуте

Другое противостояние — сборных Экваториальной Гвинеи и Гвинеи — подарило яркую концовку. Вплоть до последних мгновений казалось, что зрители увидят очередную серию пенальти. При этом шансы были у обоих коллективов. Самый явный упустил опытнейший защитник Эмилиано Нсуэ, с точки отправивший мяч в штангу.

А незадолго до этого команда Хуана Мича осталась в меньшинстве. Федерико Бикоро срубил соперника грубейшим приёмом и заработал прямую красную. При этом нарушителю хватило наглости спорить с судьёй.

Развязка же наступила на 98-й минуте, когда футболисты уже мысленно готовились к дополнительному времени. Ибраим Диаките выполнил навес с правого края, а Мохаммед Байо аккуратным ударом в ближний замкнул его. Таким образом, сборная Гвинеи впервые с 2015-го пробилась в восьмёрку сильнейших коллективов Африки.

Успех сборных-сенсаций

В то время как целый ряд фаворитов досрочно завершил выступление, некоторые скромные дружины, напротив, удивили со знаком плюс. В первую очередь речь, конечно, об Анголе. «Чёрные антилопы», занимающие лишь 117-ю позицию в рейтинге ФИФА, первенствовали в квартете с Алжиром и Буркина-Фасо, а затем отправили домой Намибию.

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Не помешало им даже раннее удаление Неблу. Основной голкипер сыграл рукой за пределами штрафной и вынужден был отправиться в раздевалку. Однако вышедшего на замену Антониу Синьори огорчить так и не удалось. Зато в конце первого тайма дубль оформил Жасинту Дала. К тому же составы уравнялись после того, как второй горчичник увидел перед собой Лубени Хауконго. А во втором тайме интригу окончательно убил Мабулулу.

А сборная Кабо-Верде, включившая в заявку на турнир 26 человек из 25 разных клубов, вырвала путёвку в четвертьфинал у команды Мавритании. Оппоненты, продолжившие борьбу только благодаря невероятной победе над Алжиром в последнем туре группового этапа, навязали борьбу, но недотерпели. Тем обиднее, что вылетом обернулась курьёзная ошибка Яссина Эль-Велли. Он попытался выполнить скидку на вратаря, но сделал это недостаточно сильно. В результате Гилсон Тавареш совершил перехват и вынудил Бабакара Ниассе фолить. Райан Мендеш же с точки шансов соперникам не оставил.

Шагнула в следующий этап и сборная Мали, одолевшая Буркина-Фасо. Уже на третьей минуте Эдмон Тапсоба отметился автоголом, а после перерыва Лассин Синайоко удвоил преимущество «орлов». Однако Бертран Траоре тут же реализовал 11-метровый. На 90-й минуте Иссуфу Дайо и вовсе восстановил равновесие, но мяч отменили из-за офсайда.

Прорыв Узбекистана и Таджикистана в Азии

В Азии впервые в истории континентального первенства в четвертьфинал пробились сразу две сборные с постсоветского пространства. А главную сенсацию сотворил Таджикистан. Подопечные Петара Шегрта прежде ни разу не выходили в финальную стадию турнира, но в Катаре уже пробились в восьмёрку сильнейших.

Впрочем, в матче с ОАЭ они заставили своих болельщиков понервничать. В середине первого тайма Вахдат Ханонов открыл счёт аккуратным ударом головой. Впоследствии таджики вынуждены были в основном отбиваться, а несколько классных сейвов совершил уроженец Нижнего Новгорода Рустам Ятимов.

Однако на 95-й минуте давление всё-таки сказалось. Розыгрыш стандарта завершился голом Халифа Аль-Хаммади. Казалось, обидно пропустив, «персидские львы» в дополнительное время дрогнут, но они выдержали и довели дело до «лотереи». А там соотечественников в очередной раз выручил Ятимов, отразивший выстрел Кайо. Остальные футболисты оказались точны.

Если успех Таджикистана можно назвать сенсацией, то победу Узбекистана над Таиландом — закономерностью, поскольку коллектив Сречко Катанеца является одним из сильнейших в Азии. Но фавориту пришлось попотеть. Серьёзно спутали карты штабу и травмы. Так, из-за повреждений в составе остался лишь один номинальный форвард, а ключевой хавбек Отабек Шукуров заболел гриппом.

Отрадно, что решающий гол записал себе в актив Аббобсек Файзуллаев. Вингер ЦСКА не попал в основу на встречу первого тура с Сирией, но затем неизменно оказывался в старте. На групповом этапе юному таланту даже удалось огорчить Индию. А в противостоянии плей-офф он отметился точным выстрелом в дальний угол из-за пределов штрафной.

Невероятная концовка от Иордании

Главной же неожиданностью стал вылет Ирака. Крепкая дружина Хесуса Касаса сенсационно уступила Иордании. Первый тревожный звоночек для неё прозвучал ещё до перерыва, когда в компенсированное время оппонентов вывел вперёд Язан Аль-Наймат, реализовавший выход один на один.

После перерыва фавориту, казалось, удалось переломить ход неудачно складывающегося матча. Сначала розыгрыш корнера точным ударом завершил Саад Натик Наджи, а затем Аймен Хуссейн замкнул подачу выстрелом с рикошетом от газона. Причём форвард настолько бурно праздновал взятие ворот, что снял с себя футболку, за что получил вторую жёлтую карточку.

Возможно, именно его не хватило в концовке, когда иорданцы сотворили камбэк. На 95-й минуте Язан Аль-Араб точно сыграл на добивании. Не успели соперники прийти в себя, как Низар Аль-Рашдан из-за пределов штрафной отправил мяч впритирку со штангой. Так сборная Иордании всего третий раз в истории пробилась в четвертьфинал Кубка Азии.

Победа Южной Кореи над Саудовской Аравией в серии пенальти

Сумасшедшую концовку подарили зрителям и сборные Саудовской Аравии и Южной Кореи. Корейцы считались фаворитами, но столкнулись с большими проблемами. Они создали массу моментов, однако никак не могли пробить поймавшего кураж на последнем рубеже Ахмеда Аль-Кассара.

А не успела стартовать вторая половина, как аравийцы неожиданно открыли счёт. Причём сработала замена Роберто Манчини. Абдулла Радиф отличился едва ли не первым касанием. Но на 99-й минуте подопечные Юргена Клинсмана спаслись. Заброс в штрафную спровоцировал ошибку, а Чхо Кю Сун удачно сориентировался на отскоке.

В результате дело дошло до серии пенальти. И здесь уже главным героем стал Чжо Хен, который парировал два выстрела с точки. А вот Манчини отметился со знаком «минус». Пытаясь доказать, что вратарь соперника сошёл с линии раньше позволенного, итальянец отправился в раздевалку ещё до последнего удара. Это вызвало шквал негодования в стане Саудовской Аравии, и тренеру даже пришлось приносить извинения.

«Я думал, что всё уже закончилось. Только поэтому покинул поле. Я не хотел никого оскорбить. Хочу сказать спасибо всем своим игрокам за то, как они себя показали. Они значительно прибавили. Мы месяц работали вместе, и это очень ценно», — заявил специалист.

Четыре гола Австралии и камбэк Катара

Между тем признанные гранды на Кубке Азии выступают куда успешнее, чем на Кубке африканских наций, и в борьбе остались практически все. Проще всего в 1/8 финала пришлось Австралии, которая отправила четыре безответных мяча в ворота Индонезии. А Крейг Гудвин умудрился забить и отдать результативную передачу, выйдя на замену незадолго до финального свистка.

В свою очередь, Япония предсказуемо выбила Бахрейн. По истечении часа интригу возродил Аясэ Уэда, поразивший свои ворота и сокративший отставание оппонентов до минимума. Но он же спустя восемь минут окончательно снял все вопросы о победителе.

А вот хозяевам неожиданно пришлось помучиться с неуступчивой Палестиной. В первом тайме они оказались в положении догоняющих, после того как Одай Даббаг ворвался в штрафную и точно пробил низом из-под защитника. Но на шестой компенсированной минуте розыгрыш углового привёл к голу Хасана Аль-Хайдоса, а в самом начале второй половины Катар заработал пенальти, который реализовал Акрам Афиф.

С большими сложностями в противостоянии с Сирией неожиданно столкнулся и Иран. В первом тайме Мехди Тареми реализовал пенальти, но во втором соперники сами заработали 11-метровый — и Омар Хирбин свой шанс не упустил. Вдобавок автор единственного гола у персов получил красную. В итоге дело дошло до «лотереи», где не воспользовался своей попыткой только Фахад Юссеф.