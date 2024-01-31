Эмоциональное выгорание: почему Клопп решил покинуть «Ливерпуль», а Хави — оставить «Барселону»

Юрген Клопп и Хави объявили, что по окончании нынешнего сезона покинут «Ливерпуль» и «Барселону» соответственно. Как признался немец, у него просто заканчиваются силы и он не может продолжать работу с мерсисайдцами. А испанец заявил, что на него оказывается беспрецедентное давление и вкупе с отсутствием уважения это нарушает его душевное равновесие. Кто может занять места звёздных специалистов — в материале RT.

Последняя неделя января традиционно оказывается одной из самых жарких в футбольном сезоне. Зимнее трансферное окно закрывается, многие клубы тратят солидные суммы в попытке усилить состав перед второй частью первенства. Но в этот раз в центре внимания оказались не игроки, а главные тренеры: с разницей в один день о скором уходе из своих команд объявили Юрген Клопп и Хави. Оба доработают до лета, после чего покинут «Ливерпуль» и «Барселону» соответственно. И уже сейчас можно смело сказать, что эти события могут вызвать тектонические изменения во всём футбольном мире.

Новость о намерении Клоппа оставить свой пост была сродни грому среди ясного неба. Хотя впоследствии стало известно, что специалист обсуждал это с руководством ещё в ноябре 2023-го, а порывался уйти ещё раньше — в середине прошлого соревновательного года. Но тогда его отговорила жена, успевшая привыкнуть к Мерсисайду.

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Так или иначе, сторонам до сих пор удавалось сохранять это в тайне, а уведомить общественность они решили лишь 26 января — спустя двое суток после ничьей с «Фулхэмом» в Кубке английской лиги. На официальном сайте «Ливерпуля» появилось почти 25-минутное интервью с немцем, в котором тот максимально подробно объяснил свой поступок и очень тепло отозвался о почти девяти годах, проведённых на «Энфилде».

При этом случай Клоппа кажется крайне необычным, ведь к уходу из коллектива его подтолкнули не спортивные результаты. Сейчас «Ливерпуль» занимает первое место в таблице чемпионата Англии, продолжает борьбу за Кубок страны и Кубок лиги, а также готовится к плей-офф Лиги Европы. Да и процесс перестройки, кажется, продвигается семимильными шагами. Отсутствие Садио Мане, Фабиньо и Джордана Хендерсона не стало серьёзной проблемой для мерсисайдцев, сумевших найти достойную замену каждому из них. Ещё больше окреп Луис Диас, начал забивать Дарвин Нуньес, пришлись ко двору Доминик Собослаи, Коди Гакпо и Алексис Мак Аллистер.

Как признался немец, сейчас он чувствует себя нормально, но понимает, что у него заканчиваются силы, чтобы руководить «Ливерпулем». И лучше объявить о грядущей отставке сейчас, чем быть вынужденным бросить команду по ходу очередного сезона. И тем самым предоставить руководству «красных» время найти ему достойную замену, а другим сотрудникам — определиться со своим будущим. И, возможно, некоторые уже это сделали. Ведь практически синхронно было объявлено о расставании со спортивным директором Йоргом Шмадтке. Правда, тот не стал ждать лета, а решил освободить должность уже в феврале — сразу после окончания периода дозаявок. А в СМИ говорят о намерении Мохамеда Салаха, Вирджила ван Дейка и Трента Александера-Арнольда также сменить обстановку.

На этом фоне отставка Хави выглядит куда более прозаичной. В прошлом сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании, но в нынешнем испытывает серьёзные проблемы. Да, сине-гранатовые наконец сумели преодолеть барьер группового этапа Лиги чемпионов, но в национальном первенстве пока занимают лишь четвёртую строчку, отставая от лидирующей «Жироны» на 11 очков. И это не считая серии чувствительных поражений, которые блауграна потерпела за последнее время. С середины января она крупно уступила «Реалу» в финале Суперкубка страны (1:4), проиграла «Атлетико» в Кубке (2:4), а потом дома была побеждена «Вильярреалом» в Примере (3:5). Причём в последнем матче пропустила на девятой и 12-й компенсированных минутах.

Судя по всему, на фоне этих фиаско у Хави сдали нервы. Ещё во время встречи с «Вильярреалом» тот крикнул в камеру «Позор!», тем самым отреагировав на отменённый пенальти в ворота соперника на 92-й минуте. А на послематчевой конференции последовал примеру Клоппа и сообщил о намерении оставить «Барселону» сразу по окончании сезона. И, в отличие от Юргена, сказал много нелестных слов как о клубе, так и о его болельщиках.

Он назвал неприятными ощущения от работы в блаугране и посетовал на отсутствие уважения, подрывавшее его психическое здоровье и душевное состояние. По словам Хави, ранее с таким отношением сталкивались и другие наставники коллектива, и именно это — главная причина того, что в «Барселоне» не может быть своего Алекса Фергюсона. И с этим сложно спорить, ведь с 2008-го команду возглавляли девять тренеров, и ни один из них не продержался более четырёх лет.

Таким образом, всего за несколько дней в европейском футболе произошли две кажущиеся похожими, но абсолютно разные отставки. Если Клопп устал от спорта в целом и решил «перезарядить батарейки», минимум год пожив в удовольствие, то Хави — от постоянного давления и негатива в конкретном коллективе. Однако не стоит исключать того, что испанцу также потребуется небольшая передышка. Ведь в своё время паузу взяли его звёздные предшественники — Хосеп Гвардиола и Луис Энрике, лишь спустя год вернувшиеся к активной деятельности.

Такие громкие события не могут не отразиться на положении дел в европейском футболе. В прессе сходу появились имена множества возможных кандидатов на должность наставников «Ливерпуля» и «Барселоны», а уход тренера со своего поста из-за эмоционального выгорания ненадолго стал трендом. Какое-то время спустя английские СМИ растиражировали новость, что по пути коллег якобы планирует направиться рулевой «Арсенала» Микель Артета. Правда, впоследствии тот опроверг как эти слухи, так и информацию о его возможном переезде в Каталонию. А отвечать на вопросы о наличии мотивации пришлось даже Гвардиоле, возглавившему «Манчестер Сити» спустя год после прихода Клоппа в АПЛ.

И хотя пока больше никто не последовал примеру Клоппа и Хави, в скором времени в тренерском цехе грядут серьёзные перестановки. Ведь уже сейчас называется около десятка потенциальных кандидатов на смену немцу и испанцу, и каждый день список пополняется. В него уже входят такие известные специалисты, как Зинедин Зидан, Жозе Моуринью, Ханс-Дитер Флик, Юлиан Нагельсман и Рубен Аморим, но в число фаворитов их не включают.

Если говорить о «Ливерпуле», то Sky Sport выделяет двух главных претендентов на роль наследника Клоппа. И в их числе нет Стивена Джеррарда, которого активно сватали на эту должность во времена его работы в «Глазго Рейнджерс». Правда, всё поутихло после того, как тот провалился в «Астон Вилле», а затем согласился возглавить саудовский «Аль-Иттифак». Зато присутствует другая экс-звезда клуба — Хаби Алонсо, а также Роберто Де Дзерби, руководящий «Брайтоном».

При этом предпочтение СМИ отдают именно Алонсо. И дело не только в связи с клубом, но и тому, насколько успешно он проявляет себя в «Байере». Ведь буквально за полгода он сумел превратить середняка Бундеслиги в лидера чемпионата, сражающегося за трофей. Недаром в услугах испанца была заинтересована его другая бывшая команда — «Реал», но после продления контракта с Карло Анчелотти это окно возможностей на какое-то время закрылось.

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И хотя на приходе Алонсо в «Ливерпуль» уже вовсю спекулируют мошенники, а на «Энфилд» его зазывает лично экс-капитан «красных» Джейми Каррагер, не стоит списывать со счётов и Де Дзерби. В плане опыта тренерской работы итальянец превосходит Алонсо, но он ставит другой футбол — с обилием горизонтальных передач и акцентом на владение, что может не понравиться как болельщикам, так и самим спортсменам. Ведь при Клоппе те девять лет действовали в кардинально иной манере.

Что касается «Барселоны», то Diario Sport выделяют нескольких основных претендентов. Их можно разбить на две категории: в одну попадут специалисты с каталонским прошлым, в другую — добившиеся успеха с испанскими коллективами. К первой относятся Тиаго Мотта, Джованни ван Бронкхорст и Рафаэль Маркес, уже успевший угодить в скандал из-за своих слов о готовности сменить Хави. Многие в клубе посчитали заявление рулевого «Барселоны Б» крайне неуместным и способным испортить атмосферу.

Во вторую группу входят Мичел Санчес и Иманоль Альгуасиль, более чем успешно работающие в «Жироне» и «Реале Сосьедад» соответственно. И хотя с последним уже якобы начались переговоры, пределом мечтаний его приглашение явно не является. По сведениям AS, президент «Барсы» Жоау Лапорта хотел бы видеть на тренерском мостике не кого-нибудь, а самого Клоппа. Но если немец останется верен своим словам, то в ближайшее время эту задумку осуществить не удастся.