TalkSPORT: Салах, ван Дейк и Александер-Арнольд могут покинуть «Ливерпуль» после ухода Клоппа

Сразу несколько игроков «Ливерпуля» могут покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает talkSPORT, клуб могут покинуть защитники Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, а также нападающий Мохаммед Салах. Контракты игроков истекают в 2025 году.

26 января стало известно, что Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24.

Немец возглавил мерсисайдцев в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что Клопп может возглавить «Барселону» после ухода из «Ливерпуля».