Sport: Клопп может возглавить «Барселону» после ухода из «Ливерпуля»
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Как сообщает Sport.es, президент «Барселоны» Жоан Лапорта мечтает о подписании Клоппа. В связи с этим каталонcкий клуб может сделать предложение специалисту.
26 января стало известно, что Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Немец возглавил мерсисайдцев в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.
Ранее Гвардиола пошутил, что будет спать лучше после ухода Клоппа из «Ливерпуля».