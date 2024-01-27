Sport: Клопп может возглавить «Барселону» после ухода из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может занять аналогичную должность в «Барселоне».

Как сообщает Sport.es, президент «Барселоны» Жоан Лапорта мечтает о подписании Клоппа. В связи с этим каталонcкий клуб может сделать предложение специалисту.

26 января стало известно, что Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Немец возглавил мерсисайдцев в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее Гвардиола пошутил, что будет спать лучше после ухода Клоппа из «Ливерпуля».