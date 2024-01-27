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Гвардиола пошутил, что будет спать лучше после ухода Клоппа из «Ливерпуля»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об уходе специалиста Юргена Клоппа из «Ливерпуля» по окончании сезона.
Гвардиола пошутил, что будет спать лучше после ухода Клоппа из «Ливерпуля»
  • AP
  • © Dave Shopland

«Он с «Ливерпулем» был нашим самым главным соперником здесь все эти годы, и с дортмундской «Боруссией» он был моим главным соперником. Его будет не хватать, я буду скучать по нему. Я немного рад — буду лучше спать по ночам перед играми с «Ливерпулем». — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.

26 января стало известно, что Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Немец возглавил мерсисайдцев в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее Клопп предложил больному раком Эрикссону на один день возглавить «Ливерпуль».

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