Гвардиола пошутил, что будет спать лучше после ухода Клоппа из «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об уходе специалиста Юргена Клоппа из «Ливерпуля» по окончании сезона.

«Он с «Ливерпулем» был нашим самым главным соперником здесь все эти годы, и с дортмундской «Боруссией» он был моим главным соперником. Его будет не хватать, я буду скучать по нему. Я немного рад — буду лучше спать по ночам перед играми с «Ливерпулем». — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.

26 января стало известно, что Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Немец возглавил мерсисайдцев в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее Клопп предложил больному раком Эрикссону на один день возглавить «Ливерпуль».