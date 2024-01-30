Daily Mail: тренер «Спортинга» Аморим может сменить Клоппа в «Ливерпуле»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим может возглавить «Ливерпуль» в следующем сезоне.

При этом, как сообщает Daily Mail, Аморим является аутсайдером в шорт-листе «Ливерпуля» на пост главного тренера команды.

По информации источника, в клубе проявляют интерес к защитникам «Спортинга» Усману Дьоманде и Гонсало Инасиу, а 39-летний специалист может уговорить футболистов перейти в клуб АПЛ.

Аморим является главным тренером «Спортинга» с 2020 года. Под его руководством португальская команда выиграла чемпионат Португалии, а также завоевала два Кубка страны и один Суперкубок.

26 января стало известно, что немец принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Он возглавил мерсисайдцев в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что тренер «Жироны» Мичел может сменить Клоппа в «Ливерпуле».