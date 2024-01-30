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Daily Mail: тренер «Спортинга» Аморим может сменить Клоппа в «Ливерпуле»

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Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим может возглавить «Ливерпуль» в следующем сезоне.
Daily Mail: тренер «Спортинга» Аморим может сменить Клоппа в «Ливерпуле»
  • Gettyimages.ru

При этом, как сообщает Daily Mail, Аморим является аутсайдером в шорт-листе «Ливерпуля» на пост главного тренера команды. 

По информации источника, в клубе проявляют интерес к защитникам «Спортинга» Усману Дьоманде и Гонсало Инасиу, а 39-летний специалист может уговорить футболистов перейти в клуб АПЛ.

Аморим является главным тренером «Спортинга» с 2020 года. Под его руководством португальская команда выиграла чемпионат Португалии, а также завоевала два Кубка страны и один Суперкубок.

26 января стало известно, что немец принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Он возглавил мерсисайдцев в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что тренер «Жироны» Мичел может сменить Клоппа в «Ливерпуле».

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