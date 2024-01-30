Todofichajes: тренер «Жироны» Мичел может сменить Клоппа в «Ливерпуле»

Главный тренер «Жироны» Анхель Мичел может возглавить «Ливерпуль» по окончании текущего сезона.

По информации Todofichajes, руководство клуба рассматривает испанского специалиста в качестве замены Юргену Клоппу.

26 января стало известно, что немец принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Он возглавил мерсисайдцев в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Жироны» Мигель является одним из кандидатов на замену Хави.