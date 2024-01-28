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Скира: главный тренер «Жироны» Мигель является одним из кандидатов на замену Хави

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Главный тренер «Жироны» Мичел Мигель может возглавить «Барселону» по окончании текущего сезона.
Скира: главный тренер «Жироны» Мигель является одним из кандидатов на замену Хави
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях, Мигель является одним из кандидатов на замену Хави.

44-летний испанский специалист объявил об уходе из клуба в конце сезона. Хави возглавил команду в 2021 году. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.

Вместе с командой он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

В текущем сезоне «Барселона» набрала 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице Примеры.

Ранее Хави рассказал, что в каталонском клубе ценят людей после их ухода.

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