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Хави: в «Барселоне» начинают ценить людей лишь после их ухода

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Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался об ошибке каталонского клуба.
Хави: в «Барселоне» начинают ценить людей лишь после их ухода
  • AP
  • © Jose Breton

«Эрнесто Вальверде, Рональд Куман, Жорди Альба, Серхио Бускетс — их разносили, когда они были здесь, а теперь их труд ценят. Я работаю в лучшем клубе мира, я здесь счастлив. Историческая ошибка «Барселоны» в том, что здесь всё начинает обретать ценность тогда, когда уже поздно», — приводит слова Хави Marca

По информации Sport.es, тренера не станут увольнять в ближайшее время. Он отработает с командой как минимум до конца сезона-2023/24.

25 января в четвертьфинале Кубка Испании «Барселона» в дополнительное время уступила «Атлетику» со счётом 2:4.

Ранее Хави заявил, что может покинуть «Барселону» по окончании сезона.

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