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Хави заявил, что может покинуть «Барселону» по окончании сезона

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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал вылет своей команды из Кубка Испании от «Атлетика».
Хави заявил, что может покинуть «Барселону» по окончании сезона
  • globallookpress.com
  • © Joaquin Corchero/Keystone Press Agency

«Если в конце сезона мы не окажемся на конкурентном уровне… мне придётся уйти. Здесь нужно завоёвывать титулы, иначе вы будете в опасности» — цитирует Хави инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

25 января в четвертьфинале Кубка Испании «Барселона» в дополнительное время уступила «Атлетику» со счётом 2:4.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски предъявил претензии Хави после матча Кубка Испании.

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