Хави заявил, что может покинуть «Барселону» по окончании сезона
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- © Joaquin Corchero/Keystone Press Agency
«Если в конце сезона мы не окажемся на конкурентном уровне… мне придётся уйти. Здесь нужно завоёвывать титулы, иначе вы будете в опасности» — цитирует Хави инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.
25 января в четвертьфинале Кубка Испании «Барселона» в дополнительное время уступила «Атлетику» со счётом 2:4.
Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски предъявил претензии Хави после матча Кубка Испании.