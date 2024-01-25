Хави заявил, что может покинуть «Барселону» по окончании сезона

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал вылет своей команды из Кубка Испании от «Атлетика».

«Если в конце сезона мы не окажемся на конкурентном уровне… мне придётся уйти. Здесь нужно завоёвывать титулы, иначе вы будете в опасности» — цитирует Хави инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

25 января в четвертьфинале Кубка Испании «Барселона» в дополнительное время уступила «Атлетику» со счётом 2:4.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски предъявил претензии Хави после матча Кубка Испании.