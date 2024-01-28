Эпоха возрождения: как Миранчук пробился в основу «Аталанты» и феерит в Италии

Алексей Миранчук за месяц проделал в «Аталанте» путь от глубокого запасного до одного из лидеров. В десяти последних матчах во всех турнирах он забил три мяча, отдал четыре результативные передачи и лишь однажды остался в запасе. В том числе благодаря действиям российского полузащитника команда поднялась на четвёртое место в Серии А и пробилась в полуфинал Кубка Италии, а главный тренер бергамосков Джан Пьеро Гасперини отметил отличную физическую готовность подопечного.

Перерождение Алексея Миранчука стало одним из главных событий наступившего года для российских болельщиков. Сейчас в Европе выступают не так много россиянин, и удачная игра каждого из них вызывает особую радость. А полузащитник в последних десяти матчах во всех турнирах за «Аталанту» забил три мяча и четыре раза ассистировал партнёрам.

Его всплеск удивляет ещё и потому, что произошёл очень резко и неожиданно. Карьера футболиста в Бергамо в целом складывается неоднозначно, и качественные отрезки он чередует с провальными. К сожалению, последних накопилось больше. Старт текущего сезона тоже получился для спортсмена крайне неудачным, ведь у него практически не было практики.

Повлияла и полученная в июле травма спины, которая выбила его из строя на полмесяца и помешала полноценно подготовиться. К тому же до последнего не было ясно, останется он в коллективе или опять отправится в аренду. Джан Пьеро Гасперини не видел подопечного в старте. Постоянно используя схему 3-4-2-1, он делал выбор на позиции расположенных под нападающим инсайдов в пользу Шарля Де Кетеларе и Тёна Копмейнерса. А те не давали повода, чтобы сесть в запас.

Миранчук же практически не получал шансов. До декабря он лишь однажды появился в основе — в противостоянии с «Удинезе», и ничем не запомнился. Ещё шесть раз он появлялся со скамейки. Не удалось набрать и ни одного очка по системе «гол + пас». Сам атлет пытался относиться к ситуации философски.

«Спасибо, что переживаете, надеюсь, это искренне. В футболе быстро всё может поменяться. Есть травмы, другие моменты. Будущего никто не знает. Нужно быть готовым в любой ситуации к шансу, который тебе дают», — отмечал он в октябре.

Куда жёстче высказывался его агент Вадим Шпинёв, который в начале декабря прямо заявил, что зимой его клиент может сменить клуб.

«Локомотив»? Нет, мы смотрим в сторону Европы. Давайте просто дождёмся, он играет спокойно. Вчера сделал очень важный гол для команды, мама Лёши довольна, все довольны. Пускай мистер думает», — сетовал Шпинёв.

Однако дальше наступило то самое возрождение, которое заставило местных болельщиков по-новому взглянуть на легионера. Для начала он потрясающе вышел на замену в домашнем матче с «Миланом». За предоставленные ему восемь минут успел вынудить сфолить на себе Давиде Калабрия ценой второй жёлтой карточки и отдать результативный пас на Луиса Мурьеля. Так бергамоски вырвали важнейшую победу.

После этого наставник не мог не выпустить россиянина в основе на встречу Лиги Европы с «Ракувом», и тот вновь ассистировал Мурьелю — сам совершил отбор на чужой половине и протолкнул мяч на ход партнёру, который свой момент не упустил. В дальнейшем Алексей снова угодил в резерв, но даже появляясь на поле со скамейки, приносил пользу. Например, в противостоянии с «Салернитаной» забил и угодил в штангу.

Зато в 2024-м он пока лишь раз оказался в запасе. Уже 3-го января хавбек провёл самый яркий для себя матч нынешнего сезона с «Сассуоло» в 1/8 финала Кубка Италии. Он принял участие во всех трёх голах. В дебюте полузащитник выполнил аккуратный заброс на Марио Пашалича, а тот сделал результативную скидку на Де Кетеларе. Во втором тайме он оставил мяч пяткой в штрафной под удар всё тому же бельгийцу, а затем отличился самостоятельно точным выстрелом низом в дальний. Более того, отечественный спортсмен едва не стал автором шедевра. Воспользовавшись прострелом справа, он пробил пяткой с разворота, но попал в перекладину.

«Это был важный матч, я рад за гол и результативную передачу, а также за игру команды. Давайте двигаться вперёд. Теперь отправляемся в Рим, затем встреча с «Миланом». Это будет нелегко, но мы готовы. Каково играть каждые три дня? Мы меньше тренируемся, что лучше для футболистов. Я чувствую себя хорошо физически, я в форме», — приводит слова спортсмена Tuttomercatoweb.

Далее Миранчука было не остановить. Спустя всего несколько дней он уже на восьмой минуте выполнил классный заброс с фланга на Копмейнерса, который открыл счёт головой. В четвертьфинале Кубка страны с «Миланом» по истечении часа он раскачал Алехандро Хименеса и вынудил его сфолить в собственной штрафной. Испанец не успел совершить чистый отбор и сбил оппонента. Компейнерс же реализовал пенальти и вывел «Аталанту» в следующий раунд.

Даже в поединке с «Фрозиноне» хавбек, получив в распоряжение меньше 30 минут, выполнил рекордные для себя в текущем розыгрыше Серии А пять передач под удар. Наконец, в противостоянии последнего тура национального первенства Алексей принёс победу бергамоскам над «Удинезе». Он открылся в штрафной как заправский нападающий и замкнул прострел Де Кетеларе. А незадолго до перерыва Джанлука Скамакка удвоил преимущество хозяев.

Так россиянин всего за месяц проделал путь от глубокого запасного до одного из лидеров коллектива. Скажем, по количеству ассистов (5), если учитывать заработанные одиннадцатиметровые, он уступает только Де Кетеларе (7) и идёт вровень с Мартеном Де Роном и Маттео Руджери. А по системе «гол + пас» (3 + 5) входит в топ-5.

Отрадно, что в том числе благодаря действиям легионера радует результатами и «Аталанта». Переломным во многом получился тот самый поединок с «Миланом» в чемпионате. В предыдущих четырёх турах она набрала всего очко и откатилась в таблице. Однако успешная концовка словно вдохнула в подопечных Гасперини жизнь. Далее они в Серии А добились пяти побед при одном поражении и одной ничьей. Также удалось выйти в полуфинал Кубка Италии.

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Говоря о причинах качественной игры россиянина, нельзя не отметить отъезд на Кубок африканских наций одного из лучших бомбардиров чёрно-синих Адемолы Лукмана. Именно он чаще всего располагался на острие атаки. Потеряв нигерийца, тренерский штаб в некоторых встречах пробовал впереди Де Кетеларе. А Миранчук занимал его позицию правого инсайда.

Но он и сам здорово воспользовался представившейся возможностью и отлично смотрится в данном амплуа. Хавбек зачастую смещается с фланга в центр для последующего выстрела с рабочей левой или тонкого паса на партнёров. Неслучайно он располагается на пятой строчке в «Аталанте» в нынешнем розыгрыше национального первенства по среднему количеству передач под удар одноклубникам (1,1). Способен россиянин выполнить и зрячую подачу, чему свидетельством гол Копмейнера «Роме». К тому же ему доверили почти все стандарты. Пока выполнить результативный кросс с корнера не удалось, но это только вопрос времени.

Не менее важно для футбола бергамосков, заточенного на высокий прессинг, как хавбек поработал над слабыми сторонами. И в этом ему помогла аренда в «Торино», поскольку Иван Юрич — приверженец аналогичной игры. Теперь при потере он сразу стремится вступить в отбор, а не останавливается, как это зачастую происходило раньше. В том числе поэтому Гасперини не предоставлял подопечному много времени. Особенно примечательным в этом отношении получилось противостояние в Риме, где он совершил несколько жёстких отборов на грани фола.

А сильные стороны Алексея никуда не делись. Он отвечает в Бергамо за креатив в атаке и в любой момент способен принять нестандартное решение, которое повлияет на результат. Он занимает вторую строчку в коллективе по числу допущенных на себе нарушений правил (1,3). Зачастую остановить его удаётся только таким образом. Причём особенное взаимопонимание у него наладилось с Де Кетеларе. Все три мяча он забил с передач бельгийца и сам однажды ассистировал ему.

А самое главное — россиянин набрал потрясающую форму. Показательный факт: в начале января он провёл три игры за десять дней и две из них — полностью, а в третьей был заменён в концовке. Даже Гасперини после матча с «Ромой» отметил отличное физическое состояние футболиста и назвал его лучшим в атаке среди подопечных.

Появилась и уверенность в собственных силах. Полузащитник впервые за всё время пребывания в Бергамо ощутил себя лидером и наслаждается этой ролью. Заметно, что на поле он чувствует себя максимально комфортно и расслабленно и больше не боится ошибиться.

Подарком же от клуба для отечественного атлета стало автоматическое продление контракта ещё на год — до лета 2025-го. А его агент теперь уже не думает, что полузащитник покинет «Аталанту» в ближайшее время.

«Лёша занимается любимым делом. Зимой он вряд ли перейдёт куда-то, а летом посмотрим. Может быть, поступит предложение. Мы ждём, и не без оснований», — подчеркнул Шпинёв.