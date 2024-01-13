Смородская: если Миранчук останется в «Аталанте», это будет хорошо

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение касательно карьеры полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Не думаю, что Миранчук должен требовать у «Аталанты» обмена. Он игрок, а не руководитель клуба. Я считаю, что, если он останется в Бергамо, это будет для него хорошим результатом», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне россиянин провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Аталанта» с 30 очками занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.

Ранее бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал своё мнение о Миранчуке.