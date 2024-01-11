Сёмин: Миранчук уровнем футбола и терпением заслужил место в «Аталанте»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Он сам изменил отношение главного тренера к себе: и игрой, и терпением, которого у него было достаточно. Он сейчас по праву играет в стартовом составе, он заслужил это место», — цитирует Сёмина РИА Новости.

В нынешнем сезоне россиянин провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» с Миранчуком обыграла «Милан» в 1/4 финала Кубка Италии.