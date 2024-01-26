Итальянский журналист: Гасперини очень доволен игрой Миранчука
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«Правильное решение, что Алексей зимой не покинул «Аталанту» и доиграет до конца сезона. Сейчас Гасперини очень доволен его игрой», — цитирует журналиста Metaratings.
В нынешнем сезоне россиянин провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее Ольга Смородская высказала мнение касательно карьеры полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.